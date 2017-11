Beæret Tour de France-direktør: Historisk at hele Danmark byder på starten

Kommer starten af Tour de France nogensinde til Danmark? Det spørgsmål er blevet stillet meget de seneste år, efter der blev indgivet et officielt bud i sommeren 2016 fra danske hænder.

Selvom spørgsmålet endnu ikke er besvaret, så det svært at sætte en finger på ihærdigheden i forsøget på at få Tour-starten. I dag inviterede statsminister Lars Løkke Rasmussen og HKH Kronprins Frederik løbsdirektør Christian Prudhomme til frokost i statsministeriet til en snak om netop det emne.

Og selvom franskmanden ikke ville love noget, så var han imponeret over, at Danmark har rullet de tunge skyts frem for at få starten.

- Det er en stor ære. Det er den første gang nogensinde i Tour de France-historien, at det ikke bare er en stor hovedstad, men også en hel nation som står bag buddet. Det betyder meget, forklarer Christian Prudhomme.

Nøglen til at få det store cykelløb til Danmark ligger i den almindelige dansker, der cykler i skole eller til arbejde hver eneste dag. Det er noget, som imponerer Prudhomme meget.

- København er et godt eksempel for os, fordi I er 20 eller 30 år foran os med hensyn til at cykle hver dag, forklarer han.

- Det er virkelig vigtigt for os at styrke båndet mellem hverdagscykling og professionel cykling, og på det område er København verdens vigtigste by, siger Christian Prudhomme.

Og selvom der ikke var noget decideret nyt om den danske mulighed for at få Tour-starten i 2020 eller 2021 efter dagens frokost, så er konklusionen i hvert fald, at muligheden ikke er blevet dårligere.

- Jeg er optimistisk. Vi har mødt hinanden flere forskellige steder, og det er retfærdigt at sige, at hvis der slet ikke var nogen mulighed, så ville det ikke give mening at mødes så ofte. Så jeg har besluttet at være optimistisk omkring det, forklarer Lars Løkke Rasmussen.

I 2018 starter Tour de France i Vendée i Frankrig, mens Bruxelles sparker løbet i gang i 2019 på 50-året for den første Tour-sejr til Eddy Merckx og 100-året for den gule trøje.