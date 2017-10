Cykelekspert: Tour-ruten ligger godt til Fuglsang

Tirsdag blev sløret løftet for næste års rute til Tour de France. Her kan vi se frem til flere ny byer på ruten og ikke mindst en helt del bjerge og stigninger. Desuden skal rytterne også ud på teknisk svære strækninger, og det er alt i alt en rute, der ligger godt til det danske klassementshåb Jakob Fuglsang.

- Jeg synes, det er en god rute til Jakob. Der er masser af bjerge at angribe på, og med tanke på Jakobs tekniske snilde – også omkring brosten og grusveje – så synes jeg, det ligger godt til ham, siger DR Sportens cykelekspert Dan Frost.

- Der er 25 bjergtoppe, som skal overstås, og det er noget, vi ved, Jakob kan.

Læs også: Her er Tour-ruten 2018: Holdtidskørsel, brosten og mytiske bjerge

Den danske cyklestjerne kan ifølge Frost også trække på erfaringer, han har gjort sig, da han trådte sine spæde kliksko.

- Ud over det har Jakob fra sin på mountainbiken, da han startede sin karriere, en fabelagtig teknik, og det gør ham selvfølgelig kapabel til at køre rigtig godt på en etape til Roubaix med alle de brostensstykker, de der skal henover. Plus etapen i alperne hvor de også skal henover noget grusvej. Alt i alt ser det fornuftigt ud i forhold til Jakob og hans præstation næste år, siger Dan Frost.

Enkelststarten skal forbedres

Som med tidligere ruter til Tour de France byder næste års udgave dog også på noget, der måske ikke lige er Jakob Fuglsangs livret: enkeltstart. Her skal danskeren løfte sig, lyder det.

Læs også: Klassementstjerne forlader Fuglsangs hold

- Hvis han skal på podiet, så er der selvfølgelig nogle ting omkring tidskørsler – både holdtidskørsler og hans individuelle – som skal være helt i top. Der skal han sætte sin lid til, at Astana stiller med nogle skarpe folk til det. Den individuelle tidskørsel skal han jo selv praktisere på enkeltstartscyklen, så han er fuldstændig skarp, for der må man ikke sætte alt for meget til, når man skal på podiet i en stor tour, siger Dan Frost.

Tour de France køres til sommer fra 7. til 29. juli. Den første af de 21 etaper starter i Noirmoutier-en- l'Île i Loire-regionen, mens løbet vanen tro slutter på Champs-Élysées i Paris.