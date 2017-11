Erhvervsminister: Spørgsmålet er kun hvornår Touren kommer til Danmark

En dansk Tour de France-start virker til at rykke tættere og tættere på.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen siger, at det ikke længere er et spørgsmål om, hvorvidt den franske rundtur skal have lov at starte i Danmark.

I stedet siger han, at det er et spørgsmål om, hvornår Tour-feltet kommer forbi.

- Min fornemmelse er, at vi nok skal få Tour de France til Danmark. Jeg håber og tror på, at det bliver i 2021, siger Brian Mikkelsen.

Erhvervsministeren brugte hele onsdag aften på at snakke med Tour de Frances løbsdirektør, Christian Prudhomme.

- Det vi sad og snakkede om var, hvornår Tour de France kommer til Danmark. Det er ikke længere ’hvis’, det er ’hvornår’, lyder det fra en glad Brian Mikkelsen.

- Jeg vil gerne bruge udtrykket: ’når Tour de France kommer til Danmark’. Det holder jeg også Tour de France-ledelsen op på. Vi skal have løbet til Danmark. Vi er en cykelnation. Og vi er sindssygt gode til at arrangere den slags begivenheder, lyder det videre.