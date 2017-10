Trine Schmidts gyldne comeback: Når fem års pause er opskriften på succes

Der findes ikke nogen universel opskrift på succes. For enhver eliteudøver gælder det om at finde sin egen vej i forsøget på at udleve sit fulde potentiale.

For Trine Schmidt har vejen til toppen taget nogle usædvanlige sving, som hun har fulgt, selvom det i mange år betød, at hun netop slet ikke havde fokus på målet.

I hvert fald hvis målet var medaljer og sportslig succes på cyklen. Den 29-årige rytter, der i disse dage høster medaljer ved EM i banecykling i Berlin, valgte nemlig at hoppe af cyklen i 2011 og give sig i kast med en uddannelse som fysioterapeut.

De fem år har gjort mig mere moden og afslappet, hvilket jeg ser som en fordel. Trine Schmidt

Først for et år siden klikkede hun igen cykelskoene i pedalerne for at træde igennem på de ovale cykelbaner.

- De fem år har gjort mig mere moden og afslappet, hvilket jeg ser som en fordel. Jeg har levet et almindeligt liv, og nu ved jeg 100 procent, hvorfor jeg cykler og hvad jeg vil med det.

-Det er fedt at jagte sin drøm, siger hun om sin vej tilbage på medaljeskamlen.

Første mesterskab siden 2008

En plads hun igen har indtaget ved EM i Berlin, hvor hun til stor overraskelse ikke kun for sig selv har vundet guldmedaljer i både pointløb og scratch.

-Det er helt fantastisk, og jeg kan slet ikke forstå det. Jeg kom herned til Berlin med håbet om at gøre det godt, og nu står jeg her på tredjedagen med to medaljer. Det kan jeg slet ikke forstå. Jeg er simpelthen så glad.

Guldmedalje nummer to på lige så mange dage, som Trine Schmidt har fået hængt om halsen. Trine Schmidt EM bane 2017 scratch (Foto: TV 2 Sport)

Der er tale om en sportslig genfødsel for Trine Scmidt, der brød igennem i 2008 med VM-sølv i Manchester og deltagelse ved de Olympiske Lege i Beijing.

Det var sidste gang hun kørte et stort mesterskab på bane, og det påstår hun har sat sine sport på formen, der udefra set ellers ikke synes at have lidt skade af den langvarige, frivillige pause.

- Det er jo mit første mesterskab siden Beijing i 2008, så jeg er jo lidt rusten, men EM har helt klart været et mål for mig hele året. Jeg elsker at køre bane, og det vil jeg gerne gøre fremover, så jeg kan vise verden, at jeg godt kan finde ud af at køre på cykel, og derfor var det også vigtigt for mig at gøre det godt her, siger hun.

Håber på mere banecykling

Sidste år vendte Trine Schmidt tilbage til landevejscyklingen, og hun fik en kontrakt med det belgiske hold Lotto-Soudal, efter at hun vandt DM-sølv i enkeltstart. En medalje og et comeback på landevejen, der også kom pludseligt og uventet.

I dag er arbejdsgiveren dansk og hedder Team Virtu Cycling, og hun har Bjarne Riis som øverste sportslige ansvarlige i hvert fald det næste år.

Men kærligheden til banecyklingen skinner igennem, og hun håber derfor på, at hun får chancen for at udfordre sig selv på andet end landevejen.

Jeg tror på, at jeg stadig kan blive bedre. Trine Schmidt

De to guldmedaljer, der allerede er hængt om hendes hals i Berlin, må siges at være vægtige argumenter, men hun tager det ikke for givet.

- Der er en masse ting, der skal falde på plads derhjemme, men jeg håber da, at det her beviser, at jeg er værd at satse på i world cup-regi, VM-regi og OL-regi. Men det er lidt ude af mine hænder, og jeg kan kun lade benene tale, og det er det, jeg prøver på hernede, siger hun vel vidende, at hendes mangeårige fravær betyder, at hun nu skal arbejde endnu hårdere.

- Det er klart, at fem år er lang tid. Og jeg vidste, at det ville blive hårdt arbejde, og det er det stadig. Men jeg kæmper mig tilbage, og jeg har hele året kunne se en positiv udvikling. Jeg tror på, at jeg stadig kan blive bedre.

Stærkt makkerpar

Søndagen byder på hendes sidste konkurrence ved EM, og her kommer hun til at udgøre den rutinerede halvdel af den duo, der skal køre parløb.

Makkeren hedder Amalie Dideriksen, og den tidligere verdensmester er om nogen ansigtet på dansk kvindecyklings lyse fremtid.

Umiddelbart et stærkt makkerpar, men de har ikke haft mange muligheder for at lære hinanden at kende endnu.

- Jeg tror, at vi er et rigtig stærkt par, og jeg tror, at vi komplementerer hinanden rigtig godt. Vi er begge to stærke, og vi har begge to kørt parløb, siden vi var 10 år gamle.

-Det negative er så, at vi kun har kørt et løb sammen, og at vi aldrig har trænet sammen. Så når vi kører ind på banen, så er det to piger, der nærmest aldrig har kørt parløb sammen før. Men jeg tror på, at vi kan gøre det godt, siger Trine Schmidt.