Den norske cykelrytter Alexander Kristoff løb med sejren, da herreelitens linjeløb søndag eftermiddag blev kørt ved EM i cykling i Herning.

Italienske Elia Viviani og hollandske Moreno Hofland blev henholdsvis nummer to og tre.

Den danske sprinter Magnus Cort formåede slet ikke at blande sig i afgørelsen og blev fanget bag et styrt på opløbsstrækningen.

Læs også: Danmark satser alt på Cort i EM-drøm om tocifret medaljehøst

Søndagens rute var en rundstrækning ved Herning på omkring 20 kilometer, som blev tilbagelagt i alt 12 gange.

Løbet startede relativt roligt, inden der mod de sidste omgange blev åbnet mere op for angrebslysten med adskillige angreb.

Boasson Hagen forsøgte

Flere af holdene i feltet havde dog interesse i at afgøre mesterskabet i en massespurt, og det var derfor svært for nogen at skabe afgørende afstand.

En gruppe med ti mand slap afsted mod slutningen, men blandt andet takket være en stor dansk indsats, lykkedes det at indhente udbruddet.

Læs også: Casper Pedersen tager Danmarks fjerde EM-guld i cykling

Herefter var det dog den norske stjerne Edvald Boasson Hagen, der slap afsted sammen med belgiske Jens Keukeleire og Nikolaj Trusov.

Trioen fik et godt hul, men blev alligevel hentet.

Dermed skulle det afgøres i en massespurt, og her var forhåndsfavoritten Alexander Kristoff lige nøjagtigt hurtigere end Elia Viviani.

/ritzau/