VM i fare: Jakob Fuglsang ramt af grim skade

Uheldet fortsætter for Jakob Fuglsang.

Astana-rytteren har brækket kravebenet. Det skete fredag i hans første løb efter Tour de France, hvor han modvilligt måtte udgå.

Læs også: Jakob Fuglsang udgår af Tour de France

Den danske cykelrytter har fået svar på de undersøgelser, som han var igennem, efter han fredag aften styrtede ved et gadeløb i Herning og blev kørt på sygehuset.

Desværre for danskeren er der tale om dårligt nyt. Han har således brækket kravebenet, oplyser han til TV2 Sport.

Uheld efter uheld

Uheldet fredag kom en måned efter, at den danske klatrer styrtede i Tour de France - et styrt som siden tvang ham til at udgå af verdens største etapeløb.

Læs også: Afklaret Fuglsang efter Tour-exit: Nu kan det være, at jeg skal køre Vueltaen i stedet

Det vides endnu ikke, hvor længe Fuglsang må holde pause på grund af det brækkede kraveben.

Potentielt kan det koste ham deltagelsen i VM. Mændenes verdensmesterskab i landevejscykling køres 24. september i Bergen.

/ritzau/