Af Lars Brøndum Nielsen

I weekenden løb SuperCross af stablen i Jyske Bank Boxen i Herning, hvor motocross-stjernen Tom Pagès var et af de helt store trækplastre.

Og der var masser af lækkerier til de 12.000 tilskuere til motocross-begivenheden, der varede over to dage. Volt, Special Flip, Front Flair og Bikeflip var blot nogle af de tricks, som motocross-stjernen Tom Pagès viste frem. I videoen herover kan du se et klip med nogle højdepunkterne.

DR3-kommentator under blandt andet X Games, Rasmus Kjeldsen mødte også Tom Pagès, og havde et lidt drilsk spørgsmål med til Tom Pagès, om han kendte til tricket Kiss of Kjeldsen, som blev opfundet af X Games-seerne under den seneste sending fra Aspen. Du kan se hele interviewet herunder.