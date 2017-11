Årets øjeblik: Bendtners underskrift bejler til norsk fodboldhæder

Nicklas Bendtner er kommet bragende ind på den norske fodboldscene.

I sin første sæson har han været med til at sikre Rosenborg mesterskabet, og i aften kan han vinde den ultimative personlige hæder for en angriber; titlen som ligatopscorer.

De sportslige bedrifter kombineret med den ståhej, der altid synes at omgive Nicklas Bendtner, har fået avisen VG til at nominere hans underskrift med Rosenborg som et årets øjeblikke i norsk fodbold.

Kryptisk melding pp Twitter

- Rosenborg teasede os på perfekt maner mandag den 6. marts, da klubben lagde en kryptisk meddelelse på Twitter. Få timer senere fik mange nok aftensmaden galt i halsen, da Nicklas Bendtner blev præsenteret som Rosenborg-spiller, skriver avisen om øjeblikket, hvor den store dansker satte pen på papir i Trondheim.

Rosenborg har skrevet en 3-årskontrakt med Nicklas Bendtner: https://t.co/mMjjKXsffY — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) 6. marts 2017

Nicklas Bendtner fører topscorerlisten med 19 mål og har før aftenens udekamp mod Odds to scoringer ned til nummer to på listen, Ohi Omoijuanfo.