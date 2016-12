Agentmarkedet er løbet løbsk: Spillere og klubber har svært ved at gennemskue handler

Af Henrik Fallesen og Johan Haarløv

Hos Randers FC er man blevet vant til at få tilbudt den samme spiller flere gange. Ikke bare to eller tre gange, men helt op til seks gange. Det irriterer sportschef Ole Nielsen, fordi han skal bruge unødvendig tid på at finde ud af, hvilken agent der egentlig har en aftale med den pågældende spiller.

Agenthonorarer ​Ifølge en opgørelse fra DBU modtag agenterne i Danmark i 2015 i alt 7.889.934,50 kroner fra spillere, mens de modtog 21.785.322,29 kroner fra klubberne. I alt knap 30 millioner kroner. FIFA anbefaler, at agenter får 3 % af en spillers indtjening.

I 2013 viste en undersøgelse, at det reelle tal var 28 %.

De seneste dage har DR Sporten fortalt om den eksplosive stigning i antallet af fodboldagenter i Danmark, siden FIFA 1. april sidste år lempede kravene til fodboldagenter så meget, at alle personer over 18 år med en ren straffeattest nu kan registrere sig som agent. Tidligere skulle man blandt andet bestå en eksamen for at få en licens. Nu kæmper tre gange så mange agenter om det samme antal spillere i Danmark.

- Der er rigtig mange agenter, der gerne vil have en bid af kagen, og måske derfor giver sig ud for at være en given spillers agent. Derfor har vi sommetider svært ved at vurdere, hvem vi skal tage dialogen med for at forhandle med en spiller, fortæller Ole Nielsen og tegner et billede, som DR Sporten også hører fra andre klubber i Superligaen.

Fra Spillerforeningen lyder det sådan her:

- Agenterne har fået langt større betydning. De tjener penge i et omfang, som det er helt vanvittigt, at vi tillader. Og det er slet ikke nødvendigt at have sådan et system, siger direktør Mads Øland.

Flere agenter per handel

Egentlig burde det være nemt for Ole Nielsen og de andre sportschefer at gennemskue agentmarkedet i den henseende. En spiller har en repræsentationsaftale med en agent. Men da agenterne samtidig kan arbejde for klubberne, kan der ofte være flere agenter involveret i en handel. Det skaber mellemled, som både klubber og spillere har svært ved at gennemskue.

- Spillerne er unge mænd, som er dygtige til at spille fodbold, men de er uden forretningssans. Og bestemt ikke i et marked, der er så ugennemsigtigt og crazy, som det er i øjeblikket. Derfor forstår spillerne ikke, hvad der sker omkring dem. Uanset om det er på Pogba-niveau (Paul Pogba, der i sommer blev den dyreste spiller i fodboldhistorien red.) eller et 20-årigt dansk talent, der skriver kontrakt med en Superliga-klub, mener Mads Øland og uddyber:

- Jeg bebrejder ikke nogen spillere, at de ikke forstår det. Det ville jeg heller ikke selv have gjort. Det er så komplekst, det der foregår, at det aldrig kan blive en løsning for os at vejlede spillerne, for vi kan ikke vejlede dem derhen, at de kan forstå, hvad der sker, siger Mads Øland, som understreger, at Spillerforeningen forsøger at give spillerne vejledning, men at det ofte er utilstrækkeligt.

Klubberne klager ikke over succes

Det er dog ikke helt lige til sætte en stopper for. Hvis klubberne holder op med at bruge agenterne, får de ikke fat i de spillere, som de har brug for i bestræbelserne på sportslig succes. Derfor bider kritikken ikke fast på agenterne.

- Som agent yder du en service, og den skal du selvfølgelig have betaling for. Klubberne brokker sig heller ikke over, når en agent kommer med den spiller, som bliver matchvinder og vinder mesterskaber, som giver klubberne masser af penge. Det er en cirkel, som hænger sammen, siger Thomas Gaardsøe, der er agent hos Elite Consulting.

Så længe alle regler bliver overholdt, ser Thomas Gaardsøe intet problem i, at handler kan involvere flere agenter. Sådan er markedet skruet sammen, og hans job er at få de bedste vilkår for hans spillere.

Presser prisen op

Spillerforeningen og Ole Nielsen erkender, at agenterne er en nødvendighed for at få transfermarkedet til at fungere. Men de er irriterede over, at så mange penge går i agenternes lommer, fordi de ikke bliver geninvesteret i fodbolden. Alligevel kan Ole Nielsen ikke se sig fri for, at han også kan gå med på agenternes præmisser hos Randers FC.

- I enkelte tilfælde kan man ikke udelukke, at vi kommer til at betale lidt mere for en vare. Hvis vi som klub er presset på at ville hente en pågældende spiller, og der kan være en eller flere agenter inde over, som fordyrer agent-honoraret i forhold til, hvis der kun havde været én agent, så kan jeg ikke udelukke, at det sker, forklarer Ole Nielsen.

Derfor er der ingen enkel løsning for spillere og klubber. Det er kun FIFA, der kan lave regulationer, hvis transfermarkedet skal blive mere overskueligt. I mandags lovede FIFA-præsident Gianni Infantino, at han vil undersøge agent-branchen for at se, hvordan man kan skabe mere gennemsigtighed.