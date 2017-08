Bendtner efter storkamp: Lærer hinanden bedre at kende

To mål og en fremragende assist. Den danske angriber Nicklas Bendtner spillede en af sine bedste kamp for Rosenborg, da den norske mesterklub lørdag aften vandt 4-1 hjemme over Kristiansund BK i Eliteserien.

Bendtner har ellers haft blandet succes i Rosenborg, men han mærker, at samarbejdet er på vej i den rigtige retning. Ikke mindst samspillet med holdkammeraterne.

- Jeg føler, at vi lærer hinanden bedre at kende. De er ved at lære, hvordan jeg bevæger mig som angriber. Både når jeg går dybt og prøver at komme til bolden og gerne vil vende, når det er muligt. Så det er positivt.

- Det går den rigtige vej, synes jeg. Den slags tager tid, når man har været vant til at spille på én måde i Rosenborg i mange år og så får en ny type, forklarer Nicklas Bendtner til klubbens hjemmeside.

Bendtner skiftede til Rosenborg i begyndelsen af marts, og han erkender, at det har krævet tilvænning for ham også.

- Der vil altid være en tilvænningsperiode både på og uden for banen, men jeg har egentlig hele tiden følt mig godt tilpas.

- Der er altid ting, man kan justere. Møder man et hold, der er mere boldsikkert, så kan jeg også arbejde mere defensivt, lyder det fra Bendtner.

Han er noteret for otte ligamål i denne sæson og er dermed delt Rosenborg-topscorer i Eliteserien sammen med Milan Jevtovic.

Rosenborg har sikker kurs mod endnu et mesterskab. Holdet fører rækken med 38 point for 18 kampe, mens den nærmeste forfølger, Sarpsborg 08, har 30 point for 17 kampe.

I Europa missede Rosenborg chancen for Champions League og skal nu møde hollandske Ajax i en playoff om en plads i Europa Leagues gruppespil.

/ritzau/