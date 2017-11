BILLEDER 'Klodset’ VM-stadion skal bygges af containere: Kan splittes ad og samles igen

Forestil dig at konstruere et fodboldstadion med plads til 40.000 tilskuere. Forestil dig så, at stadionet skal kunne skilles ad i mindre dele og kunne flyttes til et nyt sted og bygges op igen – i sin daværende form eller i flere mindre stadions.

Der kan sidde 40.000 tilskuere på Ras Abu Aboud. (Foto: handout © Scanpix)

Ras Abu Aboud er et af otte stadions, der skal bygges i Qatar inden VM. (Foto: handout © Scanpix)

Det lyder som en ren Lego-fantasi, men ved VM i fodbold Qatar i 2022 bliver det til virkelighed. Stadionet hedder Ras Abu Aboud og skal bygges op af containere.

Det 450.000 kvadratmeter store stadion kommer til at ligge ved Dohas kystlinje, når VM afholdes, men efterfølgende kan det altså blive dekonstrueret og sidenhen samlet til flere mindre stadions eller i sin helhed et helt nyt sted.

Ras Abu Aboud kan flyttes i sin helhed eller bygges op et helt andet sted i mindre dele efter VM i 2022. (Foto: handout © Scanpix)

Kritikere af Qatars VM-værtskab har peget på landets mangel på eksisterende fodbold-infrastruktur. En kritik, som altså bliver imødekommet af Ras Abu Abouds nytænkende konstruktion.

Stadionet får en fin placering ved vandet. (Foto: handout © Scanpix)

Ras Abu Aboud er det syvende af otte stadioner, som er blevet offentliggjort forud for VM i Qatar.