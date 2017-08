Bliver femte gang lykkens gang? Marokko vil afholde VM i fodbold

Det nordafrikanske land Marokko kaster sig ind i kampen om at blive vært for VM i fodbold i 2026.

Marokkos Fodboldforbund (FRMF) oplyser, at man har kontaktet Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og fortalt, at man vil afgive et bud på VM-værtskabet. Det skriver AFP.

Dermed ser der ud til at blive en reel valgkamp omkring tildelingen af det prestigefyldte værtskab for fodboldens største begivenhed.

Tilbage i april indleverede USA, Canada og Mexico således et fælles bud på at blive vært ved mesterskaberne om ni år.

Har før forsøgt sig

Marokko har fire gange tidligere forsøgt at blive VM-vært, men uden held. Landet ville gerne have arrangeret VM i 1994, 1998, 2006 og 2010, men værtskaberne gik i stedet til USA, Frankrig, Tyskland og Sydafrika.

VM i 2018 bliver holdt i Rusland, mens VM i 2022 holdes i Qatar. Ifølge Fifas regler kan lande fra det kontinent, hvor der har været afholdt en af de seneste to VM-slutrunder ikke ansøge om værtskabet.

Derfor er europæiske og asiatiske lande udelukket fra at ansøge om at afholde VM i 2026.

/ritzau/