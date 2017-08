Brasiliansk legende går forrest: Fodbold er Lucas' eneste vej ud af slummen

For mange er fodbold forbundet med sjov og leg, men i Rio er det dødeligt alvor. Her er fodbolden for mange unge drenge den eneste vej ud af slummen. Det eneste håb om en bedre fremtid.

Det er det også for drengen Lucas, der bor i en brasiliansk favela. Hans drøm er at kunne leve af at spille fodbold og derved få sin familie ud af slummen. I Fodboldmagasinet i aften kl. 21.15 på DR1 besøger vi ham i hans hjem i Rio.

Flere af de allerstørste brasilianske fodboldstjerner som blandt andet Pelé, Ronaldo, Ronaldinho og Neymar har også trådt deres barnesko i Brasiliens trøstesløse favelaer, inden fodbolden reddede dem.

Der er omkring 200 unge, håbefulde brasilianere på Jairzinhos akademi.

Den brasilianske legende Jairzinho måtte også starte helt fra bunden i det fodboldgale land, men kom gennem nåleøjet og blev verdensmester med Pelé og resten af det brasilianske landshold i 1970 efter at have scoret i samtlige kampe ved den slutrunde.

I dag er Jairzinho 72 år og er rykket tilbage til der, hvor det hele startede: Slummen i Rio. Her har han startet et fodboldakademi, som hjælper unge drenge som Lucas til at forfølge drømmen om et bedre liv. En drøm, der afhænger af fodbold.

Jairzinho nåede at spille 105 kampe og score 33 mål for Brasilien.

Sørgeligt at se

En af dem, der med egne øjne har set, hvor slemt det står til i Rios slum, er 15-årige Walid Elchiri fra Gellerupparken i Aarhus. Walid er ligesom Lucas en talentfuld fodboldspiller fra et socialt belastet boligområde, men der er på mere end én måde rigtig langt mellem Rio og Gellerup.

Det oplever Walid ved selvsyn, da han besøger Lucas, der bor med sin mor og søster i slumkvarteret, hvor dørene er lavet af pap, og narkomaner, der roder i skraldespande foran bygningerne, er hverdagskost.

Lucas og Walid mødtes for første gang ved Jairzinhos akademi.

- Det er lidt sørgeligt. Jeg forstår godt, hvorfor han spiller fodbold og prøver så hårdt på at få succes, så han kan få sin familie væk herfra, siger Walid.

Serien om Walid, Jairzinho og Lucas er i to afsnit. Første afsnit kan ses søndag den 13/8 i Fodboldmagasinet på DR1 kl. 21.15.