Cameroun vinder Africa Cup of Nations - AaB'er blev turneringens spiller

Cameroun sikrede sig søndag titlen som afrikansk mester med en finalesejr på 2-1 over Egypten.

Finalen i Africa Cup of Nations blev afgjort to minutter før slutfløjt, da Vincent Aboubakar scorede et spektakulært mål.

Angriberen, der er tilknyttet Besiktas i tyrkisk fodbold, modtog en lang bold. Omringet af tre egyptiske forsvarsspillere fik Aboubakar tæmmet bolden med brystkassen og raget den hoppende bold til sig, før han med en fornem afslutning sendte sit hold i ekstase.

Det var tredje gang, at de to mandskaber stod over for hinanden i Africa Cup of Nations-finalen - med sejre til Egypten i 1986 og 2008 tidligere.

Cameroun haler ind på Egypten

Egypten kom også bedst fra start i søndagens opgør med Mohamed Elnenys åbningsmål midtvejs i første halvleg.

Efter en times spil fik Camerouns Nicolas N'Koulou udlignet til 1-1 på et hovedstød.

AaB-spilleren Christian Bassogog har været en af Camerouns mest fremtrædende spillere på vejen mod titlen og blev kåret til turneringens bedste spiller.

Cameroun har nu vundet Africa Cup of Nations-titlen fem gange. Egypten er turneringens mest succesrige nation med syv titler.

/ritzau/