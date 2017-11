Chelsea storsejrer og er klar til næste CL-runde

Chelsea er med i bowlen, når der trækkes lod til ottendedelsfinalerne i Europas bedste klubturnering, Champions League.

De engelske fodboldmestre vandt onsdag aften med 4-0 i Aserbajdsjan over FC Københavns Champions League-banemænd fra Qarabag. Brasilianeren Willian fremtvang to straffespark og scorede derudover to mål.

Med Chelseas sejr kan Atlético Madrid på tredjepladsen i gruppe C ikke længere indhente englænderne. Til gengæld kan AS Roma stadigvæk gå forbi Chelsea og snuppe gruppens førsteplads.

Chelsea kom til Baku som storfavorit, og i det første opgør mod Qarabag vandt Chelsea med 6-0.

I kampens begyndelse bed det undertippede hjemmehold godt fra sig og burde også være kommet foran, men en kæmpe chance blev sparket uden for målrammen.

Det viste sig dyrt, for kampen ændrede karakter efter 18 minutter.

Qarabag-anfører Rashad Sadygov hev ifølge kampens dommer Chelseas Willian ned som sidste mand.

Brasilianeren gjorde ikke meget for at blive stående, og Qarabag-spillerne var voldsomt utilfredse med, at episoden blev takseret til straffespark og rødt kort.

Eden Hazard scorede sikkert på straffesparket, og så var det allerede svært at forestille sig andet end en sikker Chelsea-sejr.

Chelseas 2-0-mål ni minutter før pausen var noget af en perle. Willian spillede bande med Eden Hazard, og brasilianeren udnyttede Hazards hælaflevering til at udplacere Qarabags målmand.

Muligvis på grund af det numeriske overtal virkede det tal, at Chelseas spillere havde besluttet sig for at spare på kræfterne inden lørdagens udekamp mod Liverpool i Premier League.

Trods det dalende tempo skulle det blive til yderligere to Chelsea-mål.

Det første kom efter et straffespark, da der igen blev hevet lidt i Willian. Denne gang steppede Cesc Fabregas op, og han udnyttede det store tilbud.

Efter 85 minutter tordnede Willian kampens sidste mål i nettet.

Onsdag aften mødes Atlético Madrid og Roma. Får sidstnævnte point med hjem fra den spanske hovedstad, har Atlético Madrid udspillet sin rolle i turneringen inden sidste spillerunde.

/ritzau/