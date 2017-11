OVERBLIK Eriksen cruiser videre: Sådan klarer landsholdsspillerne sig i Champions League

Gruppespillet i Champions League er ved at være overstået. Blot en enkelt kamp mangler at blive spillet, hvor flere storholds videre skæbne i turneringen vil blive afgjort.

Med danske briller ser det rigtig fint ud.

Christian Eriksen - der med tre mål i Danmarks afgørende VM-playoffkamp mod Irland var primusmotor for, at den danske VM-billet blev sikret – cruiser videre på den seneste tids succes, og tirsdag var han med til at sende sin klub Tottenham direkte videre i Champions League med en sejr på 2-1 over tyske Borussia Dortmund på udebane.

Tottenham er sikker på at gå videre som vinder af sin gruppe foran den spanske storklub Real Madrid.

Næsten ligeså godt står det til for Eriksens landsholdskollega Andreas Christensen, der i Chelsea FC også allerede kan slappe af inden gruppespillets sidste kamp. London-klubben er med en sejr på 4-0 onsdag over Qarabag sikker på at gå videre i Champions League.

Christensen og Chelsea har dog stadig førstepladsen at spille for.

Chelsea fører gruppen foran AS Roma, der har otte point, og Atletico Madrid, som har seks point. Spanierne gæster i gruppespillets sidste kamp Chelsea, og holdet skal altså vinde, mens Roma samtidig ikke må slå Qarabag, hvis den spanske storklub skal sikre sig avancement.

Poulsen, Kjær og Krohn-Dehli

I Gruppe G har danske Yussuf Poulsen også stadig masser at spille for. Poulsens RB Leipzig ligger á point med FC Porto på gruppens andenplads med syv point.

Tyskerne skal i den sidste og afgørende gruppekamp møde tyrkiske Besiktas, der fører gruppen, på hjemmebane, mens FC Porto tager imod gruppens fallerede franskmænd fra Monaco.

Hvis Leipzig skal gå videre, skal de have flere point ud af den sidste gruppekamp end FC Porto, eftersom portugiserne er bedst i de to klubbers indbyrdes regnskab.

Yussuf Poulsen og RB Leipzig kan stadig gå videre i Champions League. (Foto: VALERY Hache © Scanpix)

Yussuf Poulsens angrebskollega på landsholdet, den tidligere FC Københavner Nicolai Jørgensen, har til gengæld ikke mere at spille for. Jørgensens hollandske klub, Feyenoord, har tabt alle sine hidtidige fem kamp i Champions League.

Gruppen er allerede vundet af engelske Manchester City, mens FC Shakhtar Donetsk og SSC Napoli fortsat kæmper om andenpladsen.

I Gruppe E er der kamp om de tre første pladser. Danskerklubben Sevilla, hvor både Michael-Krohn Dehli og Simon Kjær begge er på lønningslisten, indtager andenpladsen ét point efter Liverpool. Den spanske klub kan dog nå at blive overhalet, hvis holdet taber til NK Maribor, samtidig med at Spartak Moskva slår Liverpool.

Men vinder Sevilla over Maribor, og Liverpool løber ind i et nederlag til Spartak, så er det englænderne, som ryger ud.

Juventus er på vippen

Storklubben Juventus risikerer også at ryge ud. Det kræver dog, at Sporting fra Portugal slår FC Barcelona på udebane, mens Juventus selv taber til Olympiakos i Grækkenland. Gruppens førsteplads er allerede sikker på at gå til spanierne.

I Gruppe A kan tre hold ende á point og sætte et større regnestykke i gang, for at finde vindere og tabere i kampen om avancement. At det skulle nå helt dertil, virker dog usandsynligt.

Lige nu fører Manchester United gruppen og skal blot have et enkelt point i den sidste kamp på udebane mod CSKA Moskva for at være helt sikker på at indtage førstepladsen. Taber englænderne omvendt kæmpestort, samtidig med at FC Basel også gruppens pryggelknappe fra Benfica, kan United i teorien stadig nå at blive ekspederet ud af turneringen – men det er meget teoretisk.

Basel og CSKA Mosvka ligger begge tre point efter Manchester United med ni point. Basel fører det interne regnskab mellem de to, så CSKA Moskva skal have flere point end Basel – eller altså vinde uhørt stort over Manchester United – for at gå videre.

I Gruppe B skal Bayern München slå Paris Saint-Germain med fire mål eller mere for at overhale Neymar og company på gruppens førsteplads.

Gruppespillets sidste kampe spilles den 5. og 6. december.