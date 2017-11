Sevilla henter point mod Liverpool efter vildt comeback

Liverpool havde længe begge ben i ottendedelsfinalerne i Champions League, men smed det hele væk til sidst i udekampen mod Sevilla.

Ved pausen førte englænderne 3-0, men på sensationel vis fik Sevilla hentet føringen, så kampen sluttede 3-3. Det sidste mål blev sat ind i det tredje minut af overtiden.

Dermed kan Liverpool nu ryge ud af turneringen, hvis holdet taber til Spartak Moskva i sidste spillerunde, hvis Sevilla samtidig slår Maribor.

Fremragende fra land

Alt tydede ellers på, at Jürgen Klopp og Liverpool var videre i turneringen, da holdet førte 3-0 ved pausen.

Sevilla var uden Simon Kjær i forsvaret, og den danske landsholdsanfører så ud til at være savnet.

Sevilla-forsvaret var nemlig i gavehumør, og det blev dyrt allerede i kampens andet minut.

Her blev et hjørnespark forlænget, og så kunne en ugeneret Roberto Firmino heade Liverpool i front.

I første omgang så Sevilla ud til at have overvundet chokstarten, og spanierne var tæt på at udligne ved først et stolpeskud og siden en friløber.

Den manglende skarphed blev dyr, da Sevilla-defensiven kort efter tog endnu en blunder.

Sadio Manés 2-0 mål var så godt som identisk med 1-0-målet. Igen svigtede opdækningen efter et hjørnespark, og så kunne den lynhurtige senegaleser sætte hovedet på bolden, efter den var blevet forlænget.

Efter en halv time så kampen ud til at være afgjort. Sadio Mané løb fra hele forsvaret, hans afslutning blev reddet, men Roberto Firmino var over returen og gjorde det til 3-0.

Tabte kampen på gulvet

Det kunne være blevet til en ren ydmygelse, men et kvarter inde i anden halvleg var spændingen tilbage.

Først havde Wissam Ben Yedder headet bolden i mål, og siden omsatte han et straffespark, som blev foræret af Liverpools Alberto Moreno.

De to mål fik de fanatiske tilskuere på Ramón Sánchez Pizjuán til at lugte point. Til sidst fik fansene så også lov til at bryde ud i vilde jubelscener, da Guido Pizarro udlignede efter et hjørnespark.

Tidligere på dagen spillede Spartak Moskva og Maribor 1-1 i Rusland.

I Gruppe F vandt Manchester City den femte sejr ud af fem mulige ved at slå Feyenoord med 1-0, mens Napoli vandt med 3-0 over Shakhtar Donetsk og dermed åbnede op for muligheden for videre avancement.

/ritzau/