Chefredaktør: Kvindelandsholdet er ved at lave historisk selvmål

I hvert sit hjørne står de to parter prustende med paraderne helt oppe som to boksere, der ikke tør vise den mindste blottelse i deres defensiv.

I det ene hjørne står Spillerforeningen, som repræsenterer det danske kvindelandshold i fodbold i forhandlingerne om en ny overenskomst. I det andet hjørne står DBU, som i sidste ende skal beslutte, hvor meget mere kvinderne skal have i lønningsposen oven på en succesrig sommer med EM-sølv.

Det er en magtkamp, hvor DBU føler, at de er nødt til at sige, at det er dem, som bestemmer Jan Schouby, Århus Stiftstidende

Forhandlingerne er pågået i flere måneder uden, at nogen af parterne har sænket paraderne tilstrækkeligt til at nå en aftale. Men paradoksalt nok er begge parter nu på randen af knockout, for hvis parterne ikke bliver enige om minimum én midlertidig aftale i dag klokken 10, kan DBU blive nødt til at aflyse fredagens VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Ifølge Jan Schouby, der er chefredaktør på Århus Stiftstidende og tidligere sportsredaktør på samme avis, er det altafgørende, at kampen mod Sverige bliver afholdt som planlagt.

For ellers kan det få enorme konsekvenser for Pernille Harder, Nadia Nadim og de andre landsholdsspillere.

- De er ved at lave et af historiens største selvmål. De sætter kvindefodbold mange, mange år tilbage i tiden. Al den enorme popularitet de fik i sommer, er de ved at sætte over styr nu. Samtidig kan det blive enormt dyrt for den enkelte spiller, for det er landsholdet, der giver dem det enorme fokus, som de har nu, siger han og uddyber malerisk:

- Uden det ville der stadig være 23 tilskuere og en puddelhund, når Fortuna Hjørring mødte Varde i den bedste kvindelige række.

Uenige om overenskomstknaster

Den danske landsholdsanfører, angriberen Pernille Harder fra Wolfsburg, sagde i går i TV Avisen, at der er meget få ting, som skiller parterne ad, inden de kan sætte deres underskrift på en aftale.

Hun fortalte også, at hun håbede, at parterne kunne fortsætte forhandlingerne i aftes. DR Nyheder har her til morgen forsøgt at få en kommentar fra både Spillerforeningen og DBU. Sidstnævnte meddeler kortfattet, at de først ønsker at udtale sig i dag efter klokken 10.

Jan Schoby fra Århus Stiftstidende fortæller, at det ikke er et nagelfast faktum, at det kun er meget få ting, der skiller dem ad.

Landsholdspiller Sanne Troelsgaard har tidligere fortalt, at den eneste tilbageværende knast er et krav om en lille halv million kroner mere i lønningsposen. Men den udlægning deler DBU ikke, forklarer Jan Schouby.

- Man kan ikke finde ud af, hvem der taler helt sandt. Pernille Harder siger, at det kun er detaljer, mens DBU siger, at det bestemt ikke kun er detaljer. Det er ikke kun løn, det er også det principielle om, hvorvidt DBU skal være arbejdsgiver eller ej.

Men sagen omhandler ikke kun lidt mere i lønningsposen og andre overenskomstmæssige forhold. Sagen er også et symbol på et iskoldt forhandlingsklima mellem de to parter.

- Jeg tror, at DBU har besluttet at spille 'hardball'. Deres budskab er, at nu må de simpelthen rette ind og lave en midlertidig aftale med os, og så må de spille den her kamp. Jeg tror, at de er blevet trætte af chefen for Spillerforeningen, Mads Ølands, stædighed, siger chefredaktør Jan Schouby og fortsætter:

- DBU vil også gerne have en fast aftale, men siger simpelthen, at de ikke kan nå at forhandle de sidste detaljer på plads og ikke vil haste en aftale igennem for at spille den her kamp. Det er en magtkamp, hvor DBU føler, at de er nødt til at sige, at det er dem, som bestemmer, siger han.

Midlertidig aftale vil genrejse popularitet

Lige nu er det uvist, at de danske fodbolddarlings kommer på græstæppet på fredag og kæmper for fædrelandet. Ifølge Jan Schouby har spillerne dog nærmest ikke et valg.

- Hvis de siger ja til en midlertidig aftale og spiller kampen mod Sverige, vil det gøre dem til de populære igen. De vil kunne stille sig op og sige, at alle nok kan forstå, at de gerne vil have ordentlige forhold, men at de nu bøjer sig igen, og at DBU er skurken, siger han og fortæller, at de efter kampen mod Sverige har ro til at forhandle en fast aftale på plads.

- Og selvfølgelig skal kvinderne have en ordentlig aftale, og der er ikke nogen tvivl om, at de skal have langt mere i løn. Det er dog ligeså selvfølgeligt, at kvinderne ikke skal have i nærheden af det, mændene får. Når man ser på DBU's regnskaber, så indbringer kvinderne så lidt, at det ikke kan læses i regnskaberne. Der burde lave en aftale om, at efterhånden som indtægterne stiger, så er der også råd til, at de får mere i løn.