DBU melder afbud: Sverige tror stadig på en fredagskamp

Der bliver ikke nogen kvindelandskamp mellem Danmark og Sverige på fredag.

Sådan lyder meldingen fra DBU, efter at faglige forhandlinger med den danske spillerforening igen er brudt sammen.

Og det er med stor undren, at det svenske fodboldforbund i dag har modtaget meddelelsen fra sin danske pendant, siger Andreas Jansson, der er kommunikationschef i Sveriges Fodboldforbund (SvFF).

- Det er en speciel situation, som vi ikke har oplevet før, siger han.

Læs også: DBU: Kvindelandskampen mod Sverige er aflyst

Sverige fortsætter forberedelser

DBU skriver i en pressemeddelelse, at aflysningen kommer som konsekvens af, at de danske spillere "ikke er mødt ind til træning mandag og tirsdag".

Det svenske forbund har dog endnu ikke opgivet kampen, fortæller Andreas Jansson.

I stedet har svenskerne nu spurgt det europæiske fodboldforbund, UEFA, til råds i sagen.

- Vi spekulerer ikke i sagens konsekvenser, før vi har fået besked fra UEFA om, hvad det her betyder, siger Andreas Jansson og fortsætter:

- Det betyder også, at vi fortsætter vores forberedelse af kampen. Det svenske landshold kommer til at fortsætte efter planen, indtil vi ved med sikkerhed, hvad det indebærer.

8.000 har købt billet

Ifølge kommunikationschefen kommer meddelelsen fra DBU dog ikke som en stor overraskelse.

- Vi har kendt til situationen i Danmark og vidste, at der var en risiko for aflysning. Men det er sørgeligt, at der nu måske ikke bliver en kamp, siger han.

Hvis beslutningen om ikke at spille bliver endelig, lover det svenske forbund dog, at de danske og svenske fans kan få penge for billetter retur.

- Det er cirka 8.000, som har købt billet til kampen, og det er klart, at bliver der ikke nogen kamp, så får de pengene tilbage, siger Andreas Jansson, kommunikationschef i Sveriges Fodboldforbund.