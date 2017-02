DBU og Divisionsforeningen slår alarm: For mange middelmådige udlændinge i Superligaen

En ny arbejdsgruppe stiftet af DBU og klubberne vil have flere danske talenter på Superliga-niveau. Nu overvejer gruppen, om nye metoder med pisk og gulerod kan reducere det stigende antal udlændinge.

Det skriver Politiken torsdag.

- Vi er nødt til at gøre noget. Som det er nu, ser vi stadig flere middelmådige udlændinge komme til Superligaen og tage pladser på bekostning af vores egne talenter, siger DBU's talentchef, Flemming Berg.

- Det er en uheldig udvikling for dansk fodbold. Derfor må vi også se på, om pisk og gulerod kan ændre på det, tilføjer han.

Højeste antal

Flemming Berg sidder i den nystartede arbejdsgruppe sammen med folk som Frank Arnesen, Poul Erik Andreasen fra AaB og Ole Bjur fra klubbernes organisation, Divisionsforeningen.

I det seneste transfervindue hentede superligaklubberne 24 spillere med fremmed pas til Danmark. Den bedste fodboldrække har dermed fået tilført 64 udlændinge i sæsonen. Det er det højeste antal nogensinde.

Dermed rummer førsteholdstrupperne i de 14 klubber nu 124 udenlandske spillere - knap ni per hold.

I 2016 hyrede klubberne det belgiske firma Double Pass til at evaluere deres talentarbejde.

En af konklusionerne var, at de er "blandt de bedste i Europa til at få de unge spillere fra akademierne og op i førsteholdstrupperne. Til gengæld er de blandt de dårligste til at give dem spilletid," som Flemming Berg siger til Politiken.

- Derfor kan vi måske stille krav om, at der ikke bare skal være spillere af egen avl i førsteholdstruppen, men også blandt de 18 udtagne til kampen, siger Flemming Berg.

En anden mulighed kunne ifølge Flemming Berg være, at man fordeler en del af tv-pengene efter, hvor mange unge danske spillere, der bliver brugt i en kamp.

/ritzau/