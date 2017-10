Efter straffesparksfadæse i pokalturneringen: Fem tvivlsomme dommerpræstationer

Det er en utaknemmelig tjans at være fodbolddommer.

Dog vil de fleste af dommerens fejl være gået i glemmebogen, når først kampen er fløjtet af, spillere og tilskuere har forladt stadion og hvilepulsen har indfundet sig.

De fleste. For nogle bommerter er så fundamentale, at de finder plads i dommerfejlenes rædselskabinet.

En sådan må dommer Peter Munck Larsen nok se i øjnene, at han leverede i gårsdagens pokalkamp mellem Hellerup og Silkeborg. Kampen gik i straffesparkskonkurrence, og den valgte han at afvikle ved at lade HIK sparke første gang og efterfølgende Silkeborg sparke to gange.

En klokkeklar fejl, har Peter Munck Larsen allerede erkendt, og en som har fået HIK til at nedlægge protest.

Dermed kommer han i ufint selskab med en række dommerkolleger, der også er kommet i uheldigt fokus på jobbet.

Graham Poll (Kroatien – Australien)

Den engelske dommer valgte den største scene til at begå det, der samtidig må være karrierens største fejl. Han gav to gule kort til kroaten Josip Simunic, og desværre fik han aldrig fulgt nummer to op med et rødt kort, så Kroatien kunne fortsætte med 11 spillere på banen.

Simunic formåede endda at rage endnu en et gult kort til sig efter kampen, og så gik den ikke længere. Nummer tre fik trods alt Graham Poll til at trække den røde billet op af lommen.

Graham Polls fejl blev kritiseret fra alle sider. Blandt andet også af Sepp Blatter.

Andre Marriner (Chelsea – Arsenal)

Vi bliver hos de engelske dommere, hvor Andre Marriner i 2014 begik en kæmpe brøler i Premier League-kampen mellem de to storklubber. Alex Oxlade-Chamberlain tog hånden til hjælp for at forhindre en Chelsea-scoring til 3-0. Det må man ikke, når man er markspiller, og dommer Marriner fløjtede for straffe og udviste derefter … Kieran Gibbs.

Kieran Gibbs er med rette overrasket over at blive vist det røde kort. (Foto: EDDIE KEOGH © sCANPIX)

Han havde tilsyneladende taget fejl af de to, og selvom Oxlade-Chamberlain gik til bekendelse, ændrede Andre Marriner ikke sin beslutning.

Dougie Smith (Glasgow Rangers – Hibernian)

No good deed goes unpunished, lyder en talemåde på engelsk. Ingen god gerning går ustraffet hen. Og det måtte Paul Gascoigne erfare i 1995, da han leverede det gule kort tilbage til dommeren, som han tidligere havde tabt.

Paul Gascoigne tillod sig at muntre sig lidt i situationen ved at simulere, at han gav Dougie Smith en advarsel. Ikke sjovt, var meldingen fra Smith, der returnerede ”tjenesten” i det øjeblik, han fik sit gule kort tilbage i hånden.

Camilo Eustáquio de Souza (Oriente – Industrial)

I de lavere brasilianske rækker bragte Camilo Eustáquio de Souza sig i den grad i fokus, da han valgte at springe direkte fra rollen som dommer til politibetjent, som var hans civile erhverv.

En af spillerne var blevet så utilfreds med hans kendelser, at han slog ham i ansigtet, og det var altså mere, end han ville finde sig i, så han gik direkte ud af banen og hentede sin tjenestepistol. Kort efter dukkede han op igen for at anholde synderen.

Han flygtede dog fra banen, da han så dommeren komme tilbage bevæbnet med andet end bare sit røde kort.

Claus Bo Larsen (FC København – Silkeborg)

I Superligakampen nåede tilskuerne på tribunerne end ikke at buhe af Claus Bo Larsens fejl, før han selv var gået til erkendelse for øjnene af alle.

Bjarne Goldbæk havde netop ramt bolden og sendt den mod målhjørnet, da han fløjtede for frispark. Da bolden hamrede i mål, og det gik op for Claus Bo Larsen, at han burde have ladet fordelsreglen gælde, faldt han på knæ og udbrød: ”Det må du kraftedeme undskylde”.

Claus Bo Larsen på knæ.

FCK'erne havde derfor også lidt svært ved at hidse sig op og råbe af Claus Bo Larsen, om end deres humør nok også blev formildet af, at de førte kampen 3-0.