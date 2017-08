Af Michael Ørtz Christiansen

Det danske kvindelandshold i fodbold er knap landet efter triumfen i Holland, før Dansk Boldspil-Union (DBU) udstikker en ny målsætning for sølvkvinderne.

Og den er ambitiøs.

- Vi skal til VM i Frankrig. Og vi skal ikke bare til VM i Frankrig. Vi kommer for at vinde, og vi kommer for at slutte i top-4, siger DBU-formand Jesper Møller.

Udmeldingen kommer fra Viborg Rådhus, hvor han er med til at fejre kvindelandsholdet, der kort efter frokosttid landede i Midtjyllands Lufthavn. Og den skal ses i lyset af, at kvalifikationskampene til VM først starter til efteråret.

Den store danske præstation ved EM i Holland og de medfølgende sølvmedaljer har for alvor givet DBU-formanden en tro på, at der er flere toppræstationer på vej fra kvindelandsholdet.

- Det her giver os et boost, som ikke havde turde håbe på, siger Jesper Møller og pointerer, at en semifinale ved VM i Frankrig vil udløse en billet til en anden stor sportsbegivenhed året efter verdensmesterskaberne.

- For så skal vi til OL i Tokyo, konstaterer Jesper Møller.

Nadia Nadim, Pernille Harder og resten af kvindelandsholdet tabte i går EM-finalen 2-4 til Holland, men bliver i dag hyldet for sølvmedaljerne, både i Viborg, hvor kvinderne spiller hjemmekampe, og på rådhuset i København.

De danske fodboldkvinder har kun deltaget ved OL en gang tidligere, nemlig i 1996, mens den seneste danske deltagelse ved et VM var i 2007.