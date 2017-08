EM-profil: Er vi glemt om to uger?

Det danske kvindelandshold har under EM i Holland fået et folkeligt gennembrud i Danmark.

Efterhånden som fodboldkvinderne spillede sig frem til søndagens finale mod de hollandske værter, begyndte over en million danskere at følge med hjemme bag tv-skærmene.

Før EM-slutrunden var der ikke mange danskere, der kendte til Cecilie Sandvej og mange af holdkammeraterne.

- Jeg er spændt på, hvad der sker, når EM er slut, siger Cecilie Sandvej.

- Mandag skal vi fejres, men det er uklart, hvad der vil ske de næste par uger.

- Om vi bare bliver fuldstændig glemt, eller om vi kan holde det oppe, siger venstrebacken.

De små piger

Søndag tabte landsholdet EM-finalen 2-4 til Holland, der snart gæster Danmark for at spille en testkamp.

- Jeg er spændt på, hvordan stemningen er der, og hvad medierne gør, siger Cecilie Sandvej.

Hun føler, at landsholdet under EM har fået vist, at kvindefodbold sagtens kan gøre sig som tv-produkt.

- Vi har ikke kun spillet for os selv - vi har også spillet for alle de små piger, der går til fodboldtræning hver dag.

- Det er ubeskriveligt, at vi har givet så meget til dem, og at de kan se, at der er nogen at se op til, siger Sandvej.

De danske EM-spillere ankommer mandag til Danmark omkring middagstid og bliver hyldet i Viborg og København.

Sølvmedaljevinderne afslutter fejringen med en middag i Tivoli i København.

