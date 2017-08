EM-træner til hollandsk legende: Du gør mig lidt småsur

Hvis man ikke kan lide kvindefodbold, så lad vær med at se på det.

Sådan lyder budskabet fra landstræner Nils Nielsen før søndagens EM-finale mellem Danmark og Hollands værter.

På et pressemøde dagen før finalebraget indledte Nils Nielsen et pressemøde foran den internationale presse med en temperamentsfuld svada mod den hollandske EM-guldvinder fra 1988 på herresiden - Arnold Mühren.

Læs også: Landstræner Nielsen har planen klar: Vi gør som Rocky mod Apollo Creed

I avisen De Telegraaf varmer Mühren op til finalen ved at sammenligne EM-holdene med seriefodbold.

- Det er stort for os at være i finalen. Det er de to bedste hold i hele turneringen, der skal mødes.

- Men jeg bliver lidt sur, når jeg i en hollandsk avis kan læse en af Hollands helte fra 1988 tale om kvinderne.

- Jeg forstår ikke, hvorfor han siger sådan noget, siger Nils Nielsen.

- Jeg vil da håbe, at alle i Holland bakker op om deres hold. De fortjener respekt. De kæmper altså om et EM. Jeg håber også, at alle i Danmark bakker os op.

- Hvis man ikke kan lide noget, så lad vær med at sig noget. Vis nu ikke sådan en mangel på respekt. Kvinderne fortjener credit - de er nået frem til en stor finale.

- Det er turneringens to bedste hold, og de vil spille med hjertet uden på trøjen, siger landstræneren.

Foreslår hockey som alternativ

Nils Nielsen mener, at EM i Holland har været god pr for kvindefodbolden.

- Jeg synes, at alle kan være stolte. Uefa (Det Europæiske Fodboldforbund, red.) kan være stolte af turneringen, og lad den nu slutte på en god måde.

Læs også: EM-kvinder om bonusdebat: Sammenlign os ikke med herrerne

- Hvis man har en anderledes holdning, så sluk for tv'et. Lad dem, der vil se på det, nyde det. Vil man noget andet, så gå ud og spil hockey - jeg er ligeglad, siger landstræneren.

Søndagens finale mellem de hollandske værter og Danmark spilles klokken 17.

/ritzau/