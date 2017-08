Finaleklar Troelsgaard: En pigedrøm går i opfyldelse

Af Jens Andersen

De danske fodboldkvinder kan et trofæ af de helt store med hjem, hvis det søndag aften bliver til sejr over de hollandske værter i EM-finalen.

- Det er vanvittigt stort. Nu tror jeg faktisk, det er gået op for os, at vi skal spille en EM-finale, siger Sanne Troelsgaard, der siden semifinalesejren over Østrig torsdag ellers har haft svært ved at tro på, at hun netop nu udlever alt det, hun drømte om, da hun som lille pige snørede fodboldstøvlerne.

- Det er noget, jeg har drømt om, siden jeg begyndte til fodbold. At stå i en eller anden kæmpefinale sammen med sit landshold, siger Sanne Troelsgaard.

- Bare det at komme på landsholdet, det var jo en kæmpe drøm i mange år, så nu at stå i en finale med det her landshold, jeg har været en del af i så mange år, det er en fantastisk følelse.

Flyvende hollændere

Den helt stor triumf bliver dog ikke nem at nå frem til, da hollænderne har været stærkt spillende i hele turneringen, hvor det er blevet til lutter sejre for de orangeklædte.

I gruppespillet måtte også Danmark forlade banen mod hollænderne som tabere, da EM-værterne vandt 1-0.

- De har nogle enormt gode individuelle offensivspillere. Dem skal vi have lukket ned for. Det formåede vi også i anden halvleg i gruppespilskampen, hvor vi fik lagt mere pres på dem, siger Sanne Troelsgaard, der selv brændte flere store tilbud i den kamp.

At danskerne formåede at presse Holland i anden halvleg af den kamp giver dog også en tro på, at man med lidt held og snild kan besejre dem i finalen.

- Vi har gode chancer. Jeg håber, det bliver en fed kamp.

Danmark møder Holland i EM-finalen klokken 17:00. Kampen vises på DR1 med optakt fra 15:30.