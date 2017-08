Harders plan: Vi må lade som om at 12.-manden er dansk

Af Jens Andersen

EM-finalen mellem Danmark og Holland bliver transmitteret til over 80 lande, hvor i omegnen af 13 millioner tv-seere ifølge det europæiske fodboldforbund, Uefa, vil følge med.

Inde på FC Twente Stadion i byen Enschede er der lige knap plads til helt så mange mennesker, men pakket bliver der.

30.000 tilskuere kommer til at overvære kampen og de fleste af dem vil være hollændere, selvom der er blevet plads til godt og vel 2500 danskere også.

Det bliver stort. Fantastisk stadion. Der er lidt sommerfugle i maven og jeg glæder mig helt vildt. Det bliver en oplevelse for livet, siger den danske anfører Pernille Harder, der ikke frygter den hollandske 12.-mand på lægterne.

Tværtimod har hun tænkt sig at lade som om, at samtlige tilskuere er udstyret med et rødbedepas.

- Der kommer utroligt mange orangeklædte, men der er også nogle i rødt og hvidt, så det glæder vi os til at se. Når først kampen er i gang, så tænker man jo ikke over, om det er Holland eller Danmark, de hepper på. Der hører man jo bare en masse lyd. Så må vi forestille os, at det er Danmark, de råber.

Det kribler

Danmark blev klar til finalen torsdag aften efter en lang og udmarvende semifinale mod Østrig, der endte med dansk sejr efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Tiden fra sidste spark i den kamp til det første i finalen kan godt føles lidt lang, siger Pernille Harder.

- Vi går lidt rundt i en boble og venter på, at vi skal spille, siger Danmarks nok bedste spiller, der har stor respekt for den hollandske offensiv, der har sikret dem sejr i alle deres kampe ved EM på hjemmebane.

Deriblandt en 1-0-sejr over Danmark i gruppespillet.

- Vi havde hver vores halvleg i den første kamp. Det kunne godt blive noget lignende i finalen, siger Harder.

- Holland har nogle fantastiske angrebsspillere og det er faktisk ikke bare de tre oppe foran. På midtbanen har de også nogle dygtige spiller, der kan noget frem ad banen. De kommer virkelig med noget offensivt.

Danmark – Holland spiller EM-finale søndag klokken 17:00. Kampen kan ses på DR1 med optakt fra 15:30.