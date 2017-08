Helle Thorning-Schmidt: Fodboldkvinderne har samlet Danmark

De danske landshold har taget alle med storm denne sommer, og det hele krones med en EM-finale søndag eftermiddag.

En af dem der er rejst til Holland for at følge finalen er Helle Thorning-Schmidt, der er formand for Kvindekommisionen, som arbejder for at få flere piger og kvinder til at spille fodbold.

Derfor er hun naturligvis glad for, at det danske kvindelandshold nyder så stor succes ved EM.

- Jeg tror, det har fået hele Danmarks øjne op for, at vores landshold er nogle sindssygt seje kvinder, der elsker fodbold, som går hårdt til den på banen og giver rigtig god underholdning. De giver meget af sig selv, og det er dét, fodbold handler om. Det handler om følelser, og det handler om at samle Danmark. Det har de vist, at de kan, siger hun.

Kvindekommisionens arbejder for, at der i 2025 skal være dobbelt så mange kvinder, der spiller fodbold i Danmark.

- Nu er målet først og fremmest, at vi skal vinde finalen. Men også at vi skal bruge den her succes til, at vi får dobbelt så mange piger til at være med på banen. Jeg tror, potentialet er der. Og det, som der sker lige nu, hjælper os kun på vej, lyder det videre fra Helle Thorning-Schmidt.

Du kan se EM-finalen mellem Danmark og Holland direkte på DR1 fra klokken 15.30.