Her er EM's All Star-hold

Af Aleksandar Josevski

Her er DR Sportens EM-allstar-hold sat af vores kommentatorer, Arnela Muminovic og Henrik Liniger.

Holdet består af spillere fra Danmark, Holland, England og Østrig – de fire lande, der nåede semifinalerne og som også var EM's klart bedste.

Der har været tvivl på flere poster, fx målmandsposten, hvor Stina Lykke længe var en kandidat. Men en stor finalepræstation af Hollands van Veenendaal afgjorde, at hun kommer på holdet sammen med fem landsmænd.

To danskere

Der er kun blevet plads til to danskere, Simone Boye og Pernille Harder. Førstnævnte var EMs bedste midtstopper, Harder var en af EMs allerstørste stjerner. At der ikke er flere danskere på holdet afspejler, at det langt hen ad vejen ikke var de enkelte spillere, men holdet, der skabte den danske succes – selv om et par altså trods alt stak ud.

Lidt kontroversielt har vi valgt at udelade turneringens topscorer, Jodie Taylor fra England. I stedet går posten som spidsangriber til Vivianne Miedema, som godt nok scorede et mål færre end de fem, som Taylor nåede op på.

Men tre af Taylors mål faldt i kampen mod Skotland som var ren walk over for englænderne, mens Miedemas mål alle er faldet i svære og afgørende kampe – to af dem endda i finalen – og det gør forskellen.

Nielsen vinder publikumsprisen

Træner for holdet bliver Hollands mestertræner, Sarina Wiegmann. At skaffe en hjemmebanetriumf uden at være kæmpefavorit på forhånd – og at gøre det ved at hente seks sejre i seks kampe, fortjener respekt og en plads som træner for all-star holdet.

Danmarks sølvtræner Nils Nielsen var inde i overvejelserne, og skulle der uddeles en pris for at tage publikum og presse med storm, så ville Nielsen vinde klart over den lidt grå Wiegmann. Men nu er det altså resultaterne på banen, der tæller, og her vinder Wiegmann trods alt.

Holdet ser sådan ud i en 4-3-3 opstilling:

Målmand

Sari van Veenendaal, Holland

Sari van Veenendaal, EM's bedste målmand. (Foto: TOBIAS SCHWARZ © Scanpix)

Højre back

Lucia Bronze, England

Lucia Bronze her flyvende mod Holland. (Foto: Daniel Mihailescu © Scanpix)

Central forsvarer

Simone Boye, Danmark

Danske Simone Boye. (Foto: TOBIAS SCHWARZ © Scanpix)

Central forsvarer

Anouk Dekker, Holland

Anouk Dekker her med trofæet. (Foto: YVES HERMAN © Scanpix)

Venstre back

Verena Aschauer, Østrig

Verena Aschauer fra Østrig. (Foto: TOBIAS SCHWARZ © Scanpix)

Defensiv midtbane

Jackie Groenen, Holland

Jackie Groenen her med nummer 14. (Foto: JOHN THYS © Scanpix)

Defensiv midtbane

Sherida Spitse, Holland

Sherida Spitse fra Holland. (Foto: YVES HERMAN © Scanpix)

Offensiv midtbane

Pernille Harder, Danmark

Pernille Harder scorede i finalen mod Holland. (Foto: JOHN THYS © Scanpix)

Højre kant

Laura Feiersinger, Østrig

Laura Feiersinger fra Østrig, som Danmark slog i semifinalen. (Foto: Daniel Mihailescu © Scanpix)

Venstre kant

Lieke Martens, Holland

Lieke Martens blev EM's bedste spiller. (Foto: JOHN THYS © Scanpix)

Central angriber

Vivianne Miedema, Holland

Vivianne Miedema fejrer her Hollands fjerde scoring mod Danmark i finalen. (Foto: YVES HERMAN © Scanpix)

Træner

Sarina Wiegman, Holland

Hollands træner, Sarina Wiegman. (Foto: YVES HERMAN © Scanpix)