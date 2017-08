Inden VM-kvalifikation: Revanche mod Holland

Af Aleksandar Josevski

EM sluttede i aftes med dansk sølv. En succesfuld slutrunde, der blev fulgt af millioner af danskeren.

Forhåbentlig gentager vi det hele om to år. I juni 2019 løber VM i Frankrig af stablen, og dér skulle de danske kvinder gerne være med.

Først skal EM-sølvvinderne dog lige igennem en kvalifikationsturnering, der starter allerede om godt en måned. Her er modstanderne: Sverige, Ukraine, Ungarn og Kroatien.

Vinderen af gruppen går direkte til VM, mens nummer to skal spille play off-kampe, hvis man er blandt de fire bedste toere blandt de syv grupper.

Men inden da møder danskerne Holland i en testkamp 15. september kl. 18. En kamp, man kan se på DR.

Her er programmet for de danske fodboldkvinder for det næste år.

Testkamp:

15. september

Danmark-Holland

VM-kvalifikationskampe:

19. september

Ungarn-Danmark

20. oktober

Sverige-Danmark

24. oktober

Kroatien-Danmark

2018

9. april

Danmark-Ukraine

8. juni

Ukraine-Danmark

12. juni

Danmark-Ungarn

30. august

Danmark-Kroatien

4. september

Danmark-Sverige