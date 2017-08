KARAKTERER Back og anfører strålede i heroisk dansk finalekamp

Af Henrik Liniger og Arnela Muminovic

Øv øv øv. Og så er det sagt.

For trods den store skuffelse i finale-nederlaget mod Holland, så har det danske landshold grund til at være stolt over sølvmedaljen ved EM.

Heldigvis blev Danmark en del af en flot EM-finale af danskerne, hvor første halvleg dog var langt bedre end anden.

Vores kommentatorer, Arnela Muminovic og Henrik Liniger, uddeler disse karakterer:

Stina Lykke – 4

Stabil kamp af Stina Lykke, som dog ikke fik sat sit afgørende præg på kampen. Må tage sin den af ansvaret for 3-2 målet, hvor hun virkede fejlplaceret. Holdt til gengæld Danmark inde i kampen med en stor redning kort efter.

Theresa Nielsen – 10

Kampens bedste dansker. Virkelig god første halvleg, både defensivt og offensivt, men gik lidt ned sammen med holdet efter pausen. Er bare blevet stærkere og stærkere som EM er skredet frem.

Simone Boye – 7

EMs hidtil bedste dansker holdt ikke helt niveau i finalen, men blev også presset mere end hidtil. Stadig dog en helt igennem godkendt præstation indtil hun blev udskiftet med en knæskade.

Stine Larsen – 7

Havde sit hyr med hollændernes dobbelte målscorer Vivianne Miedema, men vandt mange af duellerne og leverede en god indsats i en svær kamp.

Cecilie Sandvej – 4

Virkede som det rigtige valg på venstre back, men havde voldsomme problemer med hollændernes Schanice van de Sanden. Manglede opbakning og kom til kort i duellerne. Spillede sig op på et 4-tal efter pausen.

Sofie Junge – 7

Godt comeback i startopstillingen af Sofie Junge, som virkede sikker på bolden og var med til at skabe en god første halvleg. Løb naturligt nok tør for kræfter efter pausen.

Maja Kildemoes – 4

Havde lidt flere problemer end Junge på midtbanen og løb hurtigt tør for kræfter. Klart bestået men uden det helt store overskud.

Sanne Troelsgaard – 7

Fornem første halvleg både offensivt og defensivt, hvor hun bl.a. tilkæmpede sig et straffespark. Havde det svært centralt i anden halvleg. Var tæt på udligning kort før tid.

Katrine Veje – 7

Hårdt defensivt arbejde, men også med større offensivt overskud end tidligere. Udfordrede og forsøgte en masse og en hel del lykkedes. Fin kamp.

Pernille Harder – 10

Scorede kampens flotteste mål og var en evig trussel for hollænderne før pausen. En mandsopdækning satte en stopper for løjerne i anden halvleg, men som altid højt niveau af den danske anfører, også i modgang.

Nadia Nadim – 7

Imponerende kølighed på straffesparket, som gav Danmark en drømmestart. Bevægede sig godt på banen, især i 1. halvleg. Faldt på nær en flot solotur ud af billedet i anden halvleg.

Frederikke Thøgersen – 4

Blev sat ind for at skabe noget offensivt i en svær periode for danskerne, men det lykkedes kun i små glimt.

Line Røddik og Nanna Christiansen – UB på grund af for kort spilletid.