Kronprins Frederik: Allerede nu er landsholdet mere end bestået

Af Malte Nørgaard og Stéphanie Surrugue

Uanset udfaldet af søndagens EM-finale mod Holland, så er HKH Kronprins Frederik klar til at hylde det danske kvindelandshold.

- Det er fantastisk. De er bestået med det helt store kors og bånd og stjerner. Det er en stor glæde og et fantastisk moment for os at kunne tage ned for at hylde dem – uanset resultatet, siger HKH Kronprins Frederik til DR Sporten.

Han håber dog alligevel, at danskerne ender med at løfte trofæet efter opgøret mod de hollandske EM-værter.

- Vi skal have en sejr. Og den skal være på 2-0, siger HKH Kronprins Frederik med henvisning til herrelandsholdets finalesejr ved EM for 25 år siden.

Du kan se EM-finalen mellem Danmark og Holland direkte på DR1 klokken 17.00.