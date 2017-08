Lars Løkke efter dansk finalenederlag: Holdet har begejstret hele nationen

Af Morten Bjerregaard

Det danske kvindelandshold i fodbold var uhyre tæt på at blive kronet som europamestre i fodbold, men finale- og hjemmebanemodstanderen Holland viste sig for stærke i anden halvleg, og vandt finalen 4-2.

En skuffelse for Pernille Harder og co., der gennem hele turneringen har henrykt med flot og offensivt spil på banen og en afslappet og åben attitude uden for banen.

På tilskuerpladserne i den hollandske by Enschede sad statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og overværede finalen sammen med blandt andre den hollandske premierminister, Mark Rütte, der kunne glæde sig over hjemmeholdets finalesejr.

Trods finalenederlaget har statsministeren kun rosende ord at sende i kvindelandsholdets retning.

- Nu er de kede af det, og det skal de selvfølgelig også være. Men når de er færdige med det, så skal de glæde sig over den fantastiske bedrift, de har begået.

Men det er ikke kun på banen, at landsholdet har begejstret statsministeren.

- Det har været en fornøjelse at se hele holdets begejstring, samarbejde og sammenhold. Det har været en fornøjelse at følge, og det kommer til at inspirere en masse unge piger til at spille fodbold, men også bredere end det, siger Lars Løkke og tilføjer:

- Man bliver simpelthen glad af at se dem.

De danske fodboldkvinder skal nu sunde sig over finalenederlaget, inden de i morgen tidlig vender tilbage til Danmark, hvor der er planlagt en hyldest i Viborg og senere på dagen i København.