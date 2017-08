Nadia Nadim: Hatten af for Holland

Danmark kan rejse hjem med sølvmedaljer fra EM i fodbold. Men det er nok ikke det, der fylder lige nu for de danske spillere. Danmark spillede op med Holland i langt tid, men i anden halvleg trak værterne fra og bragte sig på 4-2 kort før slutfløjt.

- Der var ikke så lang tid tilbage, og vi var bagud med to. Det var måske der, det gik op for mig, at vi havde tabt finalen. Det er jo sindssygt, sindssygt skuffende. Man arbejder så lang tid for noget – i fire år. Vi nåede så langt, men manglede lige sidste skridt. Det lykkedes os ikke i dag. Vi må nok tage hatten af for hollænderne. De gjorde det godt, var giftige og vidste, hvornår det skulle komme. De var skarpe i feltet.

- Jeg er virkelig skuffet. Jeg føler, vi har tabt guldet. Måske går der lige et par uger, inden man bliver glad for den præstation, vi har leveret. Vi viste fodboldverden, at Danmark også kan. Lige nu er vi selvfølgelig skuffede, siger Nadia Nadim.

Nadia Nadim scorede kampens første mål, da Danmark fik straffespark efter bare seks minutters spil.