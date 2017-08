Nielsen-banden, Powerpigerne... nej, her er EM-heltindernes nye navn

Af Flemming Brandt

DR's brugere har stemt om et nyt kælenavn til de danske fodboldkvinder, som i de forløbne to uger har begejstret nationen.

Og det nye navn til kvindelandsholdet er... 'Kvindelandsholdet'.

Først inviterede dr.dk brugerne til at komme med deres bud et nyt navn til landsholdet, der i aften skal forsøge at vinde EM-finalen mod hjemmebanefavoritterne fra Holland.

Siden bad vi et panel bestående af tre deltagere med holdninger til kvinder og topsport om at udvælge deres favoritter blandt de mange kreative bud.

Tidligere minister, prorektor for Københavns Universitet og Bayern München-fan Lykke Friis, DR-ekspert og dansk topspiller Arnela Muminovic samt den tidligere kvindehåndboldlandstræner og sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Ulrik Wilbek valgte hver især tre bud, som brugerne så kunne stemme om.

Og den overraskende vinder var altså et nærmest underspillet bud, renset for pop og oppustet nationalbegejstring. Kvinderne skal fremover være kendt som 'Kvindelandsholdet', mener en majoritet på 31 procent blandt de brugere, der har stemt om de nye kælenavne. Den nærmeste konkurrent var 'Powerladies' med 21 procent, som Ulrik Wilbek havde blandt sine tre foretrukne kælenavne.

Kvindelandsholdet var et af de bud, som Lykke Friis, der også selv har fortid som fodboldspiller, kom med.

Her er hendes begrundelse:

- Måske et lidt konservativt bud, men de ER jo kvindelandsholdet. Jeg håber, at vi fremover kalder landsholdene henholdsvis kvindelandsholdet og herrelandsholdet, så mændene ikke længere har patent på at være 'landsholdet'.

Så det kælenavn skal måske forstås sådan, at DR's brugerne anerkender efter den fornemme indsats ved EM-slutrunden, at Danmark har to fodboldlandshold: herrelandsholdet og 'Kvindelandsholdet'.