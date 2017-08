OVERBLIK Sådan bliver sølvkvinderne fejret

Tre ugers strabadser sluttede med et nederlag, men 2-4-dukkerten i finalen mod Holland ændrer ikke på, at EM i kvindefodbold har været en stor succes for det danske landshold.

Derfor kan spillerne se frem til dobbeltfejring, når de mandag vender hjem fra Holland.

Der er arrangementer i først Viborg, hvor holdet i de senere år har haft fast hjemmebane, og siden i København.

Man kan følge det hele live på DR 1 fra kl. 12 fra Viborg og senere ca. fra kl. 16.40, når kvinderne ankommer til København.

Her er programmet:

* Klokken 13: Officiel modtagelse ved Viborg Rådhus. Borgmester Torsten Nielsen (K) holder tale, hvorefter fans har mulighed for at hylde spillerne.

* Klokken 17: Efter landing i Københavns Lufthavn køres holdet til Københavns Rådhus, hvor der vil være taler - blandt andet fra overborgmester Frank Jensen (S).

Efter seancen på rådhuset kommer spillerne ud til de fremmødte på Rådhuspladsen.

Ifølge programmet slutter arrangementet omkring klokken 18:30.

Allerede søndag var der stor folkelig opbakning til holdet, da Rådhuspladsen var fyldt med mennesker, der på storskærm fulgte med i finalekampen mod Holland.

/ritzau/