Sådan festede sølvkvinderne: McDonalds, danske sange og øl

Af Aleksandar Josevski og Tina Müller

Stille og roligt og hyggeligt.

Det var ordene, de danske landsholdkvinder brugte til at beskrive den måde, de fejrede EM-sølvmedaljerne på, da DR fangede dem inden afrejsen hjem til Danmark.

Læs også: OVERBLIK Sådan bliver sølvkvinderne fejret

Sanne Troelsgaard kom dog lidt sent i seng efter finalenederlaget mod Holland i aftes.

- Kamptrøjen var på indtil klokken halv seks i morges, og jeg sad med medaljen på. Nogle af os var lidt sent oppe, det var lidt stille og roligt, men vi fik da lidt at drikke, siger hun til DR.

- Jeg synes ikke, det var så vildt, som det kunne have været. Vi var også lige forbi McDonalds og fik en masse burgere og pommes frites på vej hjem til hotellet, og så fik vi lidt at drikke, siger hun.

Læs også: Her er EM's All Star-hold

Nu glæder hun sig til at vende hjem og opleve modtagelsen fra de danske fans i Viborg og i København.

- Vi skulle lige sluge nederlaget, men nu kan vi kigge lidt fremad, og vi er altså megastolte af denne medalje. Jeg glæder mig til at komme hjem og ud flyet og se alle menneskerne. Det bliver kæmpe stort, siger hun.

Danske klassikere

Pernille Harder passede ekstra godt på sin bagage i lufthvanen for i tasken lå den dyrebare sølndmedalje.

- Vi havde en god aften og begynder at kunne se, hvad vi har udrettet. I aftes fik vi lidt McDonalds-mad på vej hjem i bussen, så lidt mere mad på hotellet, og så havde vi en hyggelig aften med musik og øl, siger Harder.

Læs også: Nadia Nadim: Hatten af for Holland

Theresa Nielsen kunne bidrage med, at der i aftes på det danske spillerhotel blev sunget med på gamle danske klassikere til ud på de små timer.

- Vi har fejret det stille og roligt. Det har været hyggeligt med god musik og en lille øl. Der var ikke så meget fest og dans på bordene, men vi sang lidt med på musikken og skrålede med på alle de gode gamle, danske klassikere.

Læs også: VIDEO Lob, flugter og sololøb: Se de fem bedste mål fra EM

Også Theresa Nielsen glæder sig til at vende hjem og ved selvsyn konstatere, hvad det er, de danske fodboldkvinder har skabt.

- Jeg er glad for, at vi nu har en dag sammen, for det er noget stort, vi har været med til at skabe sammen. Selv om vi har tabt guldet, har vi vundet noget stort, og jeg håber, vi har vundet en masse hjerter hjemme i Danmark, siger hun

- Jeg ved ikke, hvad der venter os i dag. Jeg er meget spændt. Vi har set vilde billeder af finale-arrangementerne med skærmene Det har jo været helt vildt, så jeg håber. vi kan få lov til at sige tak til mange fans i dag, siger Nielsen.

Du kan følge kvindelandsholdets hjemkomst fra kl. 12 på DR 1.