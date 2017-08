Af Michael Ørtz Christiansen og Tina Valentin Bitsch (video)

Der var krykker, trætte ansigter og store smil på den røde løber, der kort efter frokosttid var rullet ud på landingsbanen i Midtjyllands Lufthavn i Karup.

Og der var sølvmedaljer om halsene på de danske kvinder, der i går tabte EM-finalen til værtsnationen Holland, men vandt sølv ved et europamesterskab for første gang nogensinde.

Spillerne landede, som du kan se i videoklippet herover, til en såkaldt vandport og kunne kort efter træde - eller for de skadede spilleres vedkommende humpe - ud på den røde løber og ind i bussen, hvor DR fik et par ord fra en af spillerne Theresa Nielsen.

- Det er superfedt. Vi vidste ikke helt, hvad vi kom hjem til, men det er startet godt. Tænk, at folk gider at komme her og bruge tid på os, og så kan vi jo endelig sige tak til vores fans. Vi skylder en tak for deres opbakning, som har været helt fantastisk, siger forsvarsspilleren ved ankomsten til Viborg Rådhus.

Her sørgede fodboldfans for en varm velkomst til EM-heltinderne, der også skal hyldes på Københavns Rådhus i aften. Grunden til, at fodboldkvinderne bliver hyldet i Viborg, er, at de spiller hjemmekampene i domkirkebyen.

Flyvevåbnet havde egentlig planlagt at eskortere kvindelandsholdet hjem med to ​F16-fly, som herrerne blev det efter EM-sejren i Sverige i 1992. Men jagerflyene blev på jorden, da det 'kun' blev til sølv i Holland.