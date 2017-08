Spillerforeningen: Kvinderne skal have en anstændig løn

Der er fodboldfeber i Danmark, efter kvindelandsholdet de sidste tre uger har henrykket med flotte resultater, der endte med sølvmedaljer ved EM i Holland. Succesen skal gerne afspejle sig i spillernes økonomiske aftale med Dansk Boldspil-Union, DBU, mener spillernes fagforening, Spillerforeningen.

- Vi har en aftale med DBU, som udløber 1. september og skal genforhandles. Der håber jeg, at vi allerede meget hurtigt kan levere et resultat, som kan pege fremad, siger Spillerforeningens direktør Mads Øland til DR.

Læs også: Så meget tjener kvindelandsholdet ved EM-guld

Han vil udtale sig om, hvor det præcis er Spillerforeningens intention at få forbedret vilkårene, men det er ingen hemmelighed, at det især drejer sig om økonomi for de kvindelige landsholdsspillere.

- Jeg vil ikke fortælle konkret om det, men overskriften er jo flere lønkroner. Det kan være bonusser, stipendier eller månedslønninger. Hvis disse kvindelige spillere, der har præsteret så flot ved EM, skal blive ved med at præstere, så skal de simpelthen have en anstændig løn for at spille fodbold på topniveau. Det får de ikke i dag, siger han.

Bedre bonusaftale

Med sølvmedaljen til Danmark tilfalder der samtidig DBU en million euro – cirka 7,5 millioner kroner – i præmiepenge. Det er historisk højt både på grund af Danmarks slutplacering, og fordi puljen af præmiepenge har været klart større ved denne sommers slutrunde end ved sidste EM i 2013.

Læs også: Team Danmark: Økonomi er ikke afgørende for kvindefodbolden

De 23 spillere har hver modtaget lidt over 82.000 kroner for deres præstation. Det beløber sig i alt til knap 1,9 millioner kroner – eller 25 procent af de præmiepenge, DBU har fået for slutrunden. Den aftale blev indgået for to år siden, og den kommer til at se anderledes ud, når der skal genforhandles mellem DBU og Spillerforeningen.

- Bonusaftaler afspejler altid den tid, de blev indgået i. Den nuværende aftale var vi rigtig glade for i Spillerforeningen, blandt spillerne og i DBU, da vi indgik den for to år siden. Der er sket en rivende udvikling i kvindefodbolden. Fifa og Uefa generer indtægter en masse nu, og det går kun én vej. Det kunne vi ikke se dengang, så nu skal vi lave en ny aftale, og den skal være bedre, siger Mads Øland.