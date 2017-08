Stolt landstræner: Fortjent Holland vinder EM

De seneste tre uger har det danske kvindelandshold i fodbold imponeret gang på gang, og det endte til sidst med en EM-finale søndag aften. Desværre måtte danskerne se sig besejret af Holland med 4-2, og det var egentlig fortjent, lyder det fra landstræneren.

- Vi er en del af en god finale, men vi taber til et hold, der på dagen er bedre end os. Og så er der sgu egentlig ikke mere at sige til det. Holland fortjente at vinde. De har spillet godt gennem hele turneringen, og også i dag har de formået at straffe os for. Vi var nødt til at risikere noget og komme frem på banen, og det udnyttede de rigtig fint med deres hurtige spillere, siger Nils Nielsen til DR.

Trods finalenederlaget kan de danske spillere være stolte af deres sølvmedaljer. Landstræneren er i hvertfald stolt af sine spilleres præstation gennem turneringen.

- Jeg er ovenud stolt af mine spillere. Jeg synes, de har leveret gennem hele slutrunden, og det gjorde de også i dag. De lagde det hele i posen. Der var bare ikke nok, siger han.

- Jeg glæder mig rigtig meget på pigernes vegne, for de har leveret en flot præstation. At et hold er bedre end os, nå ja. Det er da bedre, kun et enkelt hold er bedre end os, end at der er 14, siger Nils Nielsen.

Hollands EM-sejr bryder 22 års dominans, hvor Tyskland har vundet EM seks gang i træk. Det var Danmark, der slog Tyskland ud af denne EM-slutrunde, da vi vandt 2-1 i kvartfinalen.