Team Danmark: Økonomi er ikke afgørende for kvindefodbolden

Af Aleksandar Josevski og Henrik Brandt

DBU og Team Danmark satte for nogle år siden en målsætning om, at kvindelandsholdet i fodbold skulle nå semifinalen ved EM i Holland. Den målsætning overgik de danske kvinder som bekendt, og det er blevet bemærket hos Team Danmark.

Team Danmark har i en lang årrække støttet kvindelandsholdet både økonomisk og med psykologiske, træningsmæssige og kostmæssige tiltag.

I alt støtter Team Danmark i år DBU med ca. ni millioner kroner, hvoraf knap halvdelen går til kvindefodbolden.

Og selv om det ikke er udgangspunktet at hæve støtten til kvindelandsholdet, kan det komme til at ske.

- Det er ikke sikkert, at det er økonomi, der er det mest afgørende i forhold til kvindelandsholdet. Det handler også om at arbejde med de rigtige ting på de rigtige tidspunkter, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

- Det er analysen af, hvad der er behov for, og hvad der er det rigtige at arbejde med, siger hun og fortsætter:

- Hvis der så opstår noget, hvor man siger, at det her er hamrende vigtigt for, at vi får succes i næste periode i forhold til resultaterne, så skal vi finde midlerne til det, siger Lone Hansen.

Betyder det, at støtten til kvindelandsholdet kan stige fra det nuværende niveau?

- Udgangspunktet er det forbliver på nuværende niveau, siger Lone Hansen.

- Men hvis der efter en analyse eller evaluering opstår noget, hvor man siger, at det er noget, vi bliver nødt til at gøre, så lægger vi os i selen for at finde de ressourcer, der skal til. Men udgangspunktet er, at vi har sat rammen.

Lone Hansen understreger, at specifikke fokusområder er vigtigere end selve økonomien. Som eksempelvis støtte til det sportspsykologiske område, kostanalyser, fysisk træning og tests.

- Det er ikke mængden af indsats, der er vigtig. Det handler om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt; at vi rammer, hvor det giver mening. Vi skal simpelthen være skarpe på prioriteringen og timingen.