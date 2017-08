Trist Pernille Harder: Vi kan godt være stolte

Det blev desværre ikke til EM-guld for det danske fodboldkvinder. Holland viste sig at være for stor en mundfuld i finalen, hvor værterne især i anden halvleg var en klasse bedre. Det ærgrer Danmarks anfører Pernille Harder.

- Jeg er ked af det. Vi var alligevel forholdsvis tæt på. Men Holland har også gjort det godt, siger Pernille Harder til DR.

Læs også: HØJDEPUNKTER Holland slår Danmark og vinder EM

- Vi har egentlig nogle chancer, vi kunne score på. Holland har bare rigtig mange dygtige spillere, så man må også tage hatten af for dem efter et rigtig godt EM.

Stolthed trods skuffelse

Trods nederlaget i finalen kan de danske spillere rejse hjem med sølvmedaljer om halsen, og ikke mange havde spået, at Danmark kunne gå så langt ved EM.

Læs også: VIDEO Harder udligner til 2-2 efter fantastisk sololøb

- Det er stadigvæk sindssygt stort, det vi har gjort. Når man lige har fået skuffelsen væk, så kan man godt være stolt, siger Pernille Harder.

Danmark tabte EM-finalen 2-4 til Holland. Nadia Nadim og Pernille Harder stod for de danske scoringer.