Danske Philip Billing forlænger med Premier League-klub

Af Morten Top

Før sommerferien var den danske fodboldspiller Philip Billing med til at sikre Huddersfield Town oprykning til det forjættede land, Premier League. Nu får midtbanespilleren også lov til at være med, hvor det er rigtig sjovt. Billing har nemlig sat sin underskrift på en kontrakt, der løber i tre år med option på et fjerde.

- Philip er så stort et talent; han har alt, hvad du ønsker fra en moderne midtbanespiller. Han har en stærk fysik, fantastiske evner i afleveringerne og en god fodboldintelligens, siger Huddersfield-træner, David Wagner, til klubbens hjemmeside.

- Jeg er meget spændt på at se, hvordan håndterer Premier League-fodbold. Philip har haft en god sæsonopstart, og jeg tror, at nu er det tid til, han viser alle, hvad han er i stand til på den største scene.

21-årige Philip Billing kom til Huddersfields ungdomsakademi fra Esbjerg allerede i starten af 2013, da han blot var 16 år gammel. I Huddersfield er Billing holdkammerat med de to danskere Jonas Lössl og Mathias Zanka Jørgensen.