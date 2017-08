Eriksen brillerer i fornem Tottenham-premiere

Tottenham fik en perfekt start på den nye Premier League-sæson, da holdet søndag eftermiddag vandt 2-0 på udebane over Newcastle.

Danske Christian Eriksen spillede en forrygende kamp for Tottenham og havde næstsidste fod på begge gæsternes scoringer.

Tottenhams trup til søndagens kamp var ikke meget anderledes end den trup, som klubben rådede over i sidste sæson. Kun højrebacken Kyle Walker, der er solgt til Manchester City, var fraværende i forhold til sidste sæson.

I stedet fik hans 20-årige navnebror Kyle Walker-Peters debut, da førstevalget Kieran Trippier er ude med en skade.

Første halvleg begyndte som ventet med Tottenham mest på bolden.

Hele 68 procent af spillet havde gæsterne i første halvleg, uden at de dog formåede at udnytte overtaget til at komme på tavlen.

I begyndelsen af anden halvleg gjorde Jonjo Shelvey livet svært for sine Newcastle-holdkammerater, da han fik direkte rødt kort for bevidst at træde Dele Alli over anklen i forbindelse med et spilstop.

Og knap et kvarter senere straffede gæsterne Newcastles ti mand.

Assistkongen Eriksen

Christian Eriksen kombinerede først med Harry Kane, inden han sendte et elegant indlæg ind i fødderne på Dele Alli, der kunne glide bolden i kassen.

Kort tid efter havde Christian Eriksen igen næstsidste fod på bolden, inden venstrebacken Ben Davies sendte bolden i mål fra kort afstand.

I overtiden blev Harry Kane spillet helt fri, men han sendte bolden på stolpen og har dermed fortsat aldrig scoret i august i Premier League.

I kampens afslutning fik Newcastle et par chancer for at reducere, men Hugo Lloris var godt på plads i gæsternes mål.

Det endte dermed med en optimal Premier League-premiere for sidste sæsons nummer to i England, mens oprykkerne fra Newcastle måtte skyde sin comebacksæson i gang med et nederlag hjemme på St. James' Park.

/ritzau/