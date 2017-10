Kasper Schmeichel skal have ny manager i Leicester.

Den engelske Premier League-klub meddeler på sin hjemmeside, at Craig Shakespeare er blevet fyret.

- Bestyrelsen mener, at der desværre er brug for en ændring, så klubben kan bevæge sig fremad i overensstemmelse med de langsigtede forventninger fra vores fans, bestyrelse og ejere.

- Craig er og vil forblive en meget populær og respekteret figur i Leicester City.

- Han vil være velkommen tilbage på King Power Stadium i fremtiden både professionelt og som en ven af klubben, udtaler Aiyawatt Srivaddhanaprabha, der er viceformand i Leicester.

Den engelske klub meddeler videre, at Michael Appleton står i spidsen for Leicester lørdag mod Swansea, og at klubben nu begynder processen med at finde en permanent afløser.

Seks kampe uden sejr

53-årige Craig Shakespeare har været i spidsen for Leicester siden februar, hvor han tog midlertidigt over efter fyringen af italienske Claudio Ranieri.

Det gik så godt for Shakespeare, at han i juni blev ansat på en treårig kontrakt som manager i klubben.

Fire måneder efter, at parterne underskrev kontrakten, er samarbejdet altså ophørt.

Leicester har ikke vundet i ligaen i de seneste seks kampe, og klubben ligger i øjeblikket placeret på tredjesidstepladsen med blot seks point efter sæsonens første otte opgør.

Leicester blev højst overraskende engelsk mester i 2016, og i den efterfølgende sæson formåede Shakespeare at slutte på 12.-pladsen, hvorefter han fik tilbudt jobbet permanent.

Han stod i spisen for Leicester i 16 kampe i sidste sæson, og han vandt de otte.

Fyringen af Shakespeare kommer, efter at Leicester mandag spillede 1-1 mod West Bromwich Albion i ligaen.

Senest, Leicester spillede seks kampe i træk uden sejr, var under Claudio Ranieri, og det udløste fyringen af italieneren.

