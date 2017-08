Manchester United overvejer Ibrahimovic igen

Zlatan Ibrahimovic har muligvis ikke spillet sin sidste kamp for Manchester United, selv om den engelske fodboldklub i sommer lod ham gå ved kontraktudløb.

United-manager José Mourinho overvejer, om klubben skal skrive kontrakt med Zlatan Ibrahimovic, når den 35-årige svensker er blevet klar igen efter den langvarige knæskade, der har holdt ham ude siden foråret.

- Han ønsker at spille mere fodbold på højeste niveau, så vi har samtaler og diskuterer muligheden for, at han kan være her i anden halvdel af sæsonen, siger José Mourinho ifølge nyhedsbureauet AFP.

Har trænet i klubben

Zlatan Ibrahimovic kom til Manchester United fra franske Paris Saint-Germain for et år siden.

Angriberen blev med 28 mål i alle turneringer topscorer for englænderne i sidste sæson, selv om han blev langtidsskadet i april.

Manchester United valgte på grund af skaden ikke at forlænge aftalen med Zlatan Ibrahimovic, der derfor er klubløs i øjeblikket.

Han har trænet i Manchester United under sin genoptræning.

Storklubben indleder på søndag sæsonen i Premier League med en hjemmekamp mod West Ham.

/ritzau/