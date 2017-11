Nomineret til årets hold i Europa: Eriksen kæmper med Pogba og De Bruyne

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har udvalgt de 50 spillere, som fans kan stemme på, og som vil blive til årets hold.

Christian Eriksen er udpeget som et af i alt 50 navne. Tottenham-kreatøren kan stemmes ind blandt samlet 15 midtbanespillere.

Læs også: Tottenham og Eriksen henviser Real Madrid til andenpladsen i CL-gruppe

Han er i konkurrence med blandt andre Eden Hazard, Kevin De Bruyne og sin klubkammerat Dele Alli.

Derudover er følgende midtbanespillere nomineret til at komme på årets hold:

Læs også: Årets mandlige fodboldspiller: Kan det blive andre end Eriksen?

Marco Asensio, Casemiro, Fabinho, Isco, Andrés Iniesta, Toni Kroos, Miralem Pjanic, Henrikh Mkhitaryan, Luka Modric, Saúl Ñíguez og Paul Pogba.

Spillerne er valgt ud fra deres præstationer i hele kalenderåret 2017.

Læs også: Eriksen-nedtur efter VM-billet: Taber derby mod Arsenal

Real Madrid er den klub med flest nominerede spillere. Den spanske topklub har 11 spillere med i afstemningen.

Heriblandt er portugiseren Cristiano Ronaldo nomineret for 14. gang, hvilket er rekord.

Læs også: Så hård kan Danmarks VM-pulje blive: Kan trække både Neymar og Ramos

Det er 17. gang, at Uefa står for kåringen af årets hold i Europa. Afstemningen begyndte onsdag og løber frem til 9. januar. De 11 spillere på årets hold vil blive offentliggjort to dage senere.

/ritzau/