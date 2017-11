Sen scoring giver City 2-1-sejr over danskerklub

Manchester City vandt søndag 2-1 på udebane over danskerklubben Huddersfield.

Sejren betyder, at City fører Premier League med otte point ned til Manchester United på andenpladsen, mens Huddersfield bliver på 15.-pladsen.

Både Mathias "Zanka" Jørgensen og Jonas Lössl spillede hele kampen for Huddersfield, mens Philip Billing stadig sidder ude med en skade.

Huddersfield lykkedes godt med at holde City fra chancer i første halvleg.

Der blev lukket godt ned for udeholdets fart på kanterne, og på trods af en boldbesiddelse på 77 procent lykkedes det ikke for City at komme til de store afslutninger.

Med cirka fem minutter tilbage af første halvleg blev danske Jonas Lössl første gang testet i Huddersfield-målet, men afslutningen fra Sergio Agüero blev fint clearet af landsholdsreserven.

Få minutter senere var det så en anden dansker, der var på spil i den anden ende af banen. Et indlæg fra fløjen nåede frem til "Zanka", der dog ikke fik ordentligt træf på bolden og måtte se sit forsøg gå forbi målet.

Men i første halvlegs sidste minut var det alligevel hjemmeholdet, der kom foran efter et hjørnespark.

Indlægget blev snittet videre af midterforsvareren Christopher Schindler, og Citys Nicolas Otamendi kunne ikke nå at reagere, inden han med skulderen sendte bolden i eget net.

Hjemmeholdet var overraskende foran, men der skulle ikke gå mange minutter af anden halvleg, inden Manchester City også kom på tavlen.

Kold argentiner

Venstrebacken Scott Malone begik et straffespark mod Raheem Sterling, og det omsatte Citys topscorer, Sergio Agüero, sikkert til en udligning.

City blev ved med at jagte sejren, og med cirka ti minutter tilbage af kampen valgte City-manager Pep Guardiola at tage forsvarsspilleren Vincent Kompany ud og erstatte ham med Gabriel Jesus.

Det skulle vise sig at være en god beslutning for City.

Gabriel Jesus fik med små fem minutter tilbage af kampen afsluttet på Jonas Lössl. Men på trods af en redning endte bolden med at ramme Sterling, der tilfældigt fik sendt bolden i mål.

Det blev kampens sidste scoring, og City-spillerne er nu ubesejrede i 18 kampe i træk.

