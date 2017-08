Vildt drama i Chelsea-nederlag

I den forgangne sæson blev Chelsea på overbevisende facon engelsk mester, men da London-klubben lørdag tog hul på titelforsvaret, endte det i en stor skuffelse hjemme på Stamford Bridge.

Sidste sæsons oprykker og forventede bundhold Burnley leverede en gedigen overraskelse ved at vinde den svære udekamp med 3-2.

En Chelsea-udvisning efter 14 minutter gav kampen helt nye præmisser, og Burnley udnyttede dem til at gå til pausen med en føring på 3-0, inden Chelsea til sidst var tæt på at levere et stort comeback.

Det var forsvareren Gary Cahill, der satte sit hold i en svær situation. Bolden gled fra Cahill og i et forsøg på at genvinde den, kurede han med knopperne forrest ind i Burnleys Steven Defour, så dommeren takserede til rødt kort.

Udvisningen banede vejen for, at manager Antonio Conte sendte Andreas Christensen ind i Chelseas midterforsvar.

Men Premier League-comebacket efter lejeopholdet hos Borussia Mönchengladbach blev ingen rar oplevelse for den danske landsholdsspiller.

Præcis midtvejs i halvlegen udnyttede Burnley første gang sit overtal. Matthew Lowton serverede fra højre side, og fra straffesparkspletten dirigerede Sam Vokes bolden i nettet helt nede ved stolperoden.

Seks minutter før pausen, blev det til 2-0 på en sand perle. Efter et bandespil med Jack Cork tæmmede Stephen Ward bolden med brystet på kanten af feltet, inden han halvflugtede bolden ind i fjerneste hjørne til 2-0.

Fire minutter senere øgede Sam Vokes så til 3-0. Denne gang headede han bolden i mål efter Steven Defours aflevering fra højre.

Chelsea pressede intenst fra starten af anden halvleg, og midtvejs gav det endelig afkast, da den nyerhvervede angriber fra Real Madrid, Alvaro Morata, headede Willians indlæg i mål til 1-3.

Spændende afslutning

Kort efter var Andreas Christensen tæt på at hjælpe holdet til endnu en reducering, men dommeren dømte offside, da Morata dirigerede danskerens aflevering over stregen.

Ti minutter før tid blev Chelseas mission endnu sværere, da også Cesc Fabregas blev udvist. Han fik sit andet gule kort for en ankelstempling.

Alligevel skabte Chelsea ny spænding, da David Luiz to minutter før tid flugtede 2-3-målet ind, efter at Morata havde flækket bolden videre med hovedet.

Burnley var i slutfasen dog tættere på 4-2, end Chelsea var på 3-3, men stolpen reddede for værterne.

Hos Everton gjorde Wayne Rooney comeback for klubben på fornemmeste vis 13 år efter skiftet til Manchester United. Han scorede sejrsmålet i sejren på 1-0 hjemme over Stoke.

Rooney var selv med i opspillet, inden han flot headede bolden i mål kort inden pausen.

/ritzau/