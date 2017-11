FCK er på mental rekreation i Moskva

Af Andreas Kraul i Moskva Mail Twitter Facebook

Det er lidt den omvendte verden for FC København i disse uger.

Hjemme i Superligaen er de danske mestre blot på en beskeden 6. plads i tabellen, mens Ståle Solbakkens mandskab til gengæld fører Europa Leagues gruppe F inden de to sidste spillerunder – den første i aften på udebane mod Lokomotiv Moskva.

- Selv om det stadig er fodbold og 11 mod 11, så kan det med at skifte turnering alligevel have en eller anden påvirkning på folk. Nu havde vi en irriterende kamp mod SønderjyskE i søndags, og så er det rart ikke at skulle vente en hel uge på at komme i kamp igen, men i stedet håbe at kunne tage noget positivt med her fra Moskva, siger anfører William Kvist til DR Sporten.

Netop mødet med traditionsklubben Lokomotiv Moskva kan faktisk allerede i aften sende FC København videre til 1/16-finalerne i Europa League efter vinterpausen. En sejr i Rusland betyder nemlig, at københavnerne med sikkerhed er bedre indbyrdes end øjeblikkets tophold i den russiske liga. Med et nederlag kan FCK fortsat spille sig videre ved at slå Sheriff Tiraspol på hjemmebane 7. december.

På onsdagens pressemøde havde Ståle Solbakken da også overskud til med et glimt i øjet at kalde Europa League for københavnernes bedste mulighed for at komme i Champions League i næste sæson.

- Se på Manchester United. De lå også nummer seks i deres liga sidste sæson, men vandt Europa League og fik dermed en plads i Champions League, lød det med et smil fra nordmanden, mens et par russiske journalister så en anelse forvirrede ud.

Spørgsmålet er så, hvor hvilket af de to hold, der kommer med mest energi på Lokomotiv Stadion i aften. Hjemmeholdet ligger som nævnt på en overraskende førsteplads i den russiske liga og skal i den kommende weekends runde på en vanvittig rejse til Khabarovsk i den fjerneste østlige egn af Rusland.

Lange flyveture

Det er både en rejse på over syv timers flyvning fra Moskva, mens temperaturen på de kanter også meldes på vej ned mod minus 20 grader, hvilket har fået Lokomotiv Moskva til at kræve kampen flyttet.

Til sammenligning skal FC København efter opgøret torsdag aften ’kun’ flyve 1500 kilometer hjem til København, hvor der til gengæld venter en vigtig kamp mod Lyngby i Parken på søndag.

I forhold til det opgør har Ståle Solbakken valgt at lade Rasmus Falk og Andrija Pavlovic blive hjemme fra den russiske udflugt for at spare kræfter. Til gengæld kan Benjamin Verbic, Pieros Sotiriou og William Kvist roligt give den gas i Moskvas minusgrader; de har alle tre karantæne søndag.

- Jeg har gode minder fra Moskva. Jeg har været her tre gange, med både FC København og Stuttgart, og aldrig tabt, lyder det fra William Kvist, der ganske rigtigt var på holdkortet, da FCK for præcis 10 år siden i november 2007 vandt med 10 på Lokomotiv Stadion med Morten Nordstrand som målscorer på straffespark.

Kampen mellem Lokomotiv Moskva og FC København i Europa League kan følges i LIGA på P3, der sender fra klokken 18. Kampstart i Moskva er 19.00 dansk tid. Opgøret vises også på 6’eren.