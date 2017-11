FCK-modstander kræver ligakamp aflyst: Frygter kuldechok

Det barske russiske vintervejr kan i værste fald gå ud over Ruslands præstationer ved fodbold-VM på hjemmebane til sommer.

Sådan lyder et af argumenterne fra de, der kræver en udsættelse af Lokomotiv Moskvas udekamp mod Khabarovsk på mandag.

Khabarovsk ligger i Fjernøsten otte tidszoner fra Moskva, og vejrforholdene i vintermånederne egner sig dårligt til fodbold.

- Den kommende kamp mellem SKA Khabarovsk og Lokomotiv vil være en hån mod russisk fodbold.

- Det er misbrug af spillere og fans, siger Igor Lebedev, som er medlem af parlamentet og sidder i eksekutivkomitéen i Ruslands Fodboldforbund.

Frygter for spillernes helbred

I Khabarovsks seneste hjemmekamp mod CSKA Moskva nåede temperaturen ned på 15 minusgrader, og nu frygter man, at den bidende kulde vil give spillerne helbredsproblemer.

- Vi må huske, at Lokomotiv og CSKA repræsenterer vort land i de europæiske turneringer og udgør en stor del af vort landshold. Man kan ikke tvinge dem til at spille i det vejr, siger Lebedev.

Lokomotiv Moskva møder FC København i Europa League på torsdag og skal altså efter planen spille i Fjernøsten fire dage senere.

Foreløbig har Ruslands Premier League meddelt, at man overvåger situationen, men man forventer ikke, at temperaturen bliver lavere end de 15 minusgrader, der var mod CSKA Moskva.

Det er dog også slemt nok, mener Lokomotiv-træner Yuri Syomin.

- Efter at CSKA havde spillet i det frygtelige vejr, blev to spillere skadet.

- Vi må gøre det sådan, at fodboldspillere kan yde deres bedste og ikke skade deres helbred, siger Syomin.

Også Eduard Bezogov, der er læge for det russiske landshold, slår alarm. Han mener, at den ekstreme kulde giver øget risiko for at udvikle bronkitis og andre sygdomme.

- Kampe, der bliver spillet i 15 eller 20 minusgrader kan ikke kaldes fodbold. Det er en helt anden sport, siger han.

